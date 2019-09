Duplicam os eleitores que querem votar antecipadamente

Hermana Cruz Hoje às 09:50 Facebook

Mais de 45 mil pessoas inscreveram-se para votar no domingo nas eleições legislativas, o dobro face às europeias.

A Secretaria de Estado da Administração Interna garante que será reforçado o número de mesas, mas a Câmara do Porto já tornou pública a sua inquietação sobre o tempo que considera escasso para organizar tudo e evitarem-se as filas de maio passado. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) contrapôs a Autarquia liderada por Rui Moreira.

Logo no primeiro dia, foram mais de 15 mil os eleitores que se inscreveram no voto antecipado, que decorre depois de amanhã em todas as capitais de distrito e nos dois arquipélagos. Até à hora do fecho desta edição, o voto antecipado totalizava 45 907 inscrições, 17 744 dos quais no distrito de Lisboa e 7661 no Porto.