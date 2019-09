Fenprof exige reforma aos 36 anos de serviço

Alexandra Figueira Hoje às 21:00 Facebook

As reformas são uma das prioridades da Fenprof para o próximo Governo. A federação quer a reforma com 36 anos de serviço (ainda que de forma faseada); a reforma sem penalizações para quem já tem 40 anos de descontos; acesso ao regime de pré-aposentação da Administração Pública; e considerar para a aposentação os 6 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço congelado que não foram recuperados.

O caderno reivindicativo da Fenprof foi aprovado esta sexta-feira e integra medidas como aumentos salariais, horários de trabalho que não ultrapassem as 35 horas semanais, integração nos quadros dos professores com três ou mais anos de serviço, revisão do regime de concurso de docentes ou a limitação ao número de anos de escolaridade por turma (como não há retenções ao longo do 1.º ciclo, um professor pode ter na mesma turma alunos com níveis de conhecimentos dos quatro anos).

Não à municipalização

Quanto à organização das escolas, a Fenprof tem novas e antigas exigências: quer travar a transferência de competências para os municípios, em curso, mas também mudar o regime de gestão das escolas, para aumentar a participação dos professores nas decisões tomadas, regressar ao regime de conselhos de turma existente antes da greve de 2018 (bastava um professor faltar ao conselho de turma para que não produzisse efeitos).

A redução de alunos por turma, mais recursos para a escola inclusiva e equiparar as condições de trabalho dos professores do Ensino Particular e Cooperativo às do Estado fazem também parte da lista.