Fundador do BE diz que geringonça é um "passado respeitável"

O fundador do Bloco de Esquerda Fernando Rosas afirmou esta noite, em Torres Novas, Santarém, que o percurso do partido na geringonça é um "passado respeitável", de que gostou.

O primeiro comício do BE na campanha arrancou ao som de interpretações de "Os Vampiros", de José Afonso, e de "Tanto Mar", de Chico Buarque.

Serviu a música de inspiração às primeiras palavras da noite. "Quando no Brasil se quer silenciar o Chico Buarque e a ditadura aparece novamente como uma ameaça, é um contributo lançar nesta campanha uma mensagem de solidariedade e de apoio aos democratas e anti-fascistas do Brasil", começou por dizer Fernando Rosas.

No antigo mercado do peixe da cidade, teceu elogios aquele que foi o trabalho da Esquerda ao longo dos últimos quatro anos. "Apesar de tanta coisa que ficou por fazer, apesar do desejo de ir muito mais longe do que se foi, esse passado, essa construção, esse contributo, orgulha-nos. Gostámos da geringonça e ela foi um começo de justiça social para quem trabalha. Para nós, é um passado respeitável, é um trabalho a continuar, é um caminho a perseguir".

Para o ex-deputado, a pauta da legislatura deve evitar uma nova maioria absoluta - recordou as duas de Cavaco Silva e a conquistada por José Sócrates para lançar o aviso: "a maioria absoluta foi sempre o arbítrio absoluto, o abuso absoluto, o compadrio absoluto, o nepotismo absoluto, a corrupção absoluta e, portanto, não queremos uma maioria absoluta. Uma maioria absoluta é má para o país, é má para a transparência, é má para a democracia".

SNS como "a pérola" da democracia

Foi ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) que Catarina Martins dedicou a maior parte dos 25 minutos de discurso - que começou com a coordenadora do partido a expressar-se em Língua Gestual para pedir "a igualdade por inteiro, para todos".

"A defesa do SNS é um dos temas principais da próxima legislatura e a história da construção da democracia. Eramos um país em que a doença condenava a perder o emprego e as mulheres morriam a dar à luz. Hoje, estamos do avesso - o que nós fizemos. Um SNS que não pergunta a ninguém pelo apelido ou pela carteira, e que deixa entrar, é um SNS que conseguiu contacto com toda a gente. É a nossa pérola da democracia", defendeu.

A coordenadora nacional do BE defendeu ainda que se há serviço a defender é precisamente o SNS e que é imperativo adaptar o sistema aos desafios atuais, como o aumento das doenças crónicas.