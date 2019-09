Hugo Soares disponível para campanha do PSD "sempre que for convidado"

Hoje às 21:00 Facebook

O deputado e ex-líder parlamentar do PSD Hugo Soares manifestou-se hoje disponível para fazer campanha pelo partido "sempre que for convidado", como sucedeu hoje, em Pombal, a convite da cabeça-de-lista por Leiria Margarida Balseiro Lopes.

"Estou aqui para dar o meu contributo para que o resultado do PSD possa ser o melhor possível. Sempre que for convidado, sempre que for chamado, estou sempre disponível para o meu partido", disse à Lusa Hugo Soares.

Já sobre a campanha do PSD e os resultados de várias sondagens, que dão o Partido Socialista como vencedor das eleições legislativas de 06 de outubro, Hugo Soares recusou "fazer o papel de comentador político".

"Não vou falar em sondagens nem vou fazer o papel de comentador político. Vim cá hoje para dar um apoio à Margarida [Balseiro Lopes] e à lista que ela encabeça, que é uma excelente lista e a lista que melhor representa o distrito de Leiria", afirmou.

Questionado sobre se diria o mesmo da lista de deputados por Braga, por onde foi eleito deputado nas últimas eleições e da qual foi afastado no atual ato eleitoral por determinação do presidente do PSD, o ex-líder parlamentar e crítico assumido de Rui Rio evitou a questão.

"Diria o mesmo onde quer que seja convidado para fazer campanha, estarei presente para apoiar o meu partido. Farei o que sempre fiz, estar disponível para o PSD e para combater nestas eleições o Partido Socialista", sublinhou Hugo Soares.

A campanha do PSD de Leiria em Pombal previa uma deslocação à BioArtes, uma feira de produtos locais e artesanais, mas a visita começou com cerca de uma hora de atraso e foi prejudicada pela chuva, que afastou as pessoas do espaço, localizado num jardim do centro da cidade.