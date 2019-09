Iniciativa Liberal aposta na irreverência dos cartazes para se dar a conhecer

Hoje às 09:34 Facebook

O facto de se estrear em eleições legislativas levou a Iniciativa Liberal (IL) a procurar formas de chamar a si a atenção mediática.

Carlos Guimarães Pinto, presidente do partido, apostou em criar "algo engraçado" e que "despertasse curiosidade", razão pela qual investiu em cartazes pouco convencionais.

O mais recente foi instalado na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, e mostra um António Costa em ponto gigante a convidar quem passa a jogar ao "Impostopólio", paródia inspirada no célebre "Monopólio".

cartazes por whatsapp

Juntando uma linguagem "criativa" a "estatísticas e factos", como realça Guimarães Pinto, a IL apostou em "outdoors" pouco comuns para sair do anonimato. Todos eles, garante o líder do partido, são produzidos por apenas três pessoas: "Sou eu, o Manuel Oliveira [diretor de uma agência publicitária] e o Rodrigo Saraiva, da comunicação. Temos um grupo de WhatsApp onde partilhamos ideias. Muitos dos cartazes foram concebidos há meses e, depois, é uma questão de ir definindo os timmings" para os colocar nas ruas, esclarece.

trocadilhos e polémica

Além do cartaz de Costa, a IL criou outros que também têm chamado a atenção. Um deles contém todas as propostas do partido em ponto pequeno e uma estrutura de metal à frente, de forma a que se possa subir e ler as medidas, outros ridicularizam "outdoors" de PS e PSD ("Cumprimos", slogan do PS, passou a "Com Primos" no cartaz da IL, em referência às relações de parentesco no Governo, e "Dizem que governam bem... mas nunca pagámos tantos impostos", frase do PSD, foi transformada em "Dizem que querem governar... mas nem oposição sabem fazer".

Cartaz perto do ps

Outro caso foi um "outdoor" colocado perto da sede do PS, em Lisboa, onde se lê "Buzina se estás farto do socialismo". Em Coimbra, um cartaz da IL com uma frase de Fernando Pessoa a defender o liberalismo esteve no centro de uma polémica recente depois de a Câmara local o ter retirado, alegando que ainda dizia respeito às eleições europeias, mas a Comissão Nacional de Eleições obrigou a Autarquia a repô-lo.