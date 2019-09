Jerónimo acusa PS de "agitar o espantalho" da instabilidade para pedir maioria absoluta

Sara Gerivaz Hoje às 00:09 Facebook

O secretário-geral do PCP tem insistido, durante a campanha da CDU, que o país "não pode andar para trás" e que tal pode acontecer se o PS "tiver as mãos livres" para governar. No comício desta sexta-feira, em Faro, Jerónimo de Sousa foi mais longe e acusou o PS de "agitar o espantalho" da instabilidade para reclamar maioria absoluta, "sem falar nela".

Em mais uma noite de comício, desta vez na baixa de Faro, Jerónimo de Sousa reiterou que os avanços alcançados na última legislatura tiveram a marca da CDU, sobretudo em matérias que dizem respeito à "reposição, defesa e conquista de direitos e rendimentos dos trabalhadores".

Num discurso em linha com os últimos, o líder comunista deixou claro: o PCP não é um partido de protesto. "É por isso que aqueles que diziam que o PCP e a CDU só servia para protestar, que não contribuía com propostas e projetos, são os mesmos que hoje não nos perdoam o papel que tivemos nesta nova fase da vida política nacional", lançou no jardim Joaquim Bívar.

O secretário-geral do PCP pediu à plateia para dar "mais força à CDU" para evitar que o PS de António Costa prossiga com "a política de Direita" e prometeu dar voz aos problemas do Algarve, tais como o "absoluto desprezo pelas atividades produtivas" da pesca, agricultura e indústria.

Paulo Sá, o deputado do PCP eleito por Faro que termina agora o mandato na Assembleia da República, apoiou-se nos números para justificar o trabalho desenvolvido nos últimos oito anos. "No último ano, os nove deputados eleitos pelo Algarve fizeram 156 perguntas e requerimentos ao Governo sobre assuntos relativos à sua região, sendo que 64% foram feitas pela CDU, ou seja, a CDU fez mais com um deputado do que PS, PSD, BE e CDS fizeram com os restantes oito deputados", lembrou o agora mandatário da campanha em Faro.