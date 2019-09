Jerónimo de Sousa acusa PS de "enfeitar-se" com medidas alcançadas pela CDU

Sara Gerivaz Ontem às 23:05 Facebook

O secretário-geral do PCP sublinhou esta noite, num comício em Samora Correia, que a marca da CDU está presente em "muita das medidas que os trabalhadores e a maioria dos portugueses reconhecem como positivas". Jerónimo de Sousa acusou António Costa de querer ficar com os louros dos "avanços conquistados a pulso" nos últimos quatro anos.

"Pode o Governo do PS tomar para si e enfeitar-se com os avanços que foram alcançados, dizendo que são o resultado das suas opções, que não pode desmentir, nem iludir esta simples verdade: - muito do que se alcançou começou por ter o seu desacordo, a sua resistência e até a sua oposição!", atirou esta noite, no auditório esgotado do Centro Cultural de Samora Correia.

O líder comunista lembrou um vasto leque de medidas conseguidas na última legislatura, entre as quais o aumento extraordinário das pensões e reformas, o desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios, a garantia dos manuais escolares gratuitos ou a redução do valor das propinas e das taxas moderadoras.

Na última iniciativa do dia, depois da manhã dedicada aos trabalhadores da EMEF do Entroncamento e da tarde passada no Pinhal de Leiria com Heloísa Apolónia, cabeça de lista por Leiria, Jerónimo de Sousa sublinhou, mais do que uma vez, o contributo do PCP e d'Os Verdes nos avanços "a favor dos trabalhadores e do povo".

"Os riscos de andar para trás existem não apenas com o voto no PSD e CDS, mas também com o voto no PS", alertou o líder da CDU.

Alterações à lei laboral no centro das críticas

Após acusar António Costa de querer ficar com os louros das medidas propostas pela CDU e rejeitadas, muitas vezes, pelo Partido Socialista, Jerónimo de Sousa subiu de tom para falar sobre as alterações à lei laboral. Nada de novo, mas este foi mesmo um dos assuntos mais quentes do discurso do secretário-geral do PCP, que culpou o PS de agravar a precariedade.

"É ver a natureza das opções tomadas nas leis laborais do Governo do PS recentemente aprovadas com a conivência de PSD e CDS que não só manteve as normas gravosas existentes, como acrescentou outras, designadamente o alargamento do período experimental para 180 dias, abrindo uma nova porta para a generalização da precariedade", justificou.

O comunista voltou a colar António Costa à Direita, e recordou que em 1976 foi o Governo do PS que fez aprovou a lei dos contratos a prazo. "O mesmo PS de 1976 é o mesmo PS de 2019 que altera a lei em desfavor dos trabalhadores, para aumentar a política de exploração de quem trabalha".

Jerónimo de Sousa afirmou que a CDU está "no sítio certo" quando se fala dos trabalhadores, e que o PS "fez uma opção de Direita ao apresentar esta legislação laboral".