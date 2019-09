Jerónimo diz que PS está "embriagado" com sondagens e "usa argumentos" da Direita

Sara Gerivaz Hoje às 20:08, atualizado às 21:12 Facebook

No arranque da segunda semana da campanha eleitoral, a CDU apostou nos distritos onde não elegeu nas eleições legislativas há quatro anos. Em Aveiro, Jerónimo de Sousa afirmou que o PS "não mudou de génese" e, "embriagado com as sondagens", pensa numa maioria absoluta.

O secretário-geral do PCP tem firmado, nos últimos dias, dois objetivos: reforçar a CDU e impedir que o Partido Socialista fique "de mãos livres" para governar sozinho o país.

Em Aveiro, Jerónimo de Sousa voltou a responder a Augusto Santos Silva. No domingo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros alertou para o "risco da força desmedida" e para a "influência desmesurada" dos partidos à Esquerda do PS. O líder comunista acusou os socialistas de se "quererem libertar" de medidas que conduzam a um país mais produtivo, onde se "deixe de importar aquilo que podemos produzir" e onde se valorize os salários "para os níveis que são necessários".

"O Partido Socialista não mudou de génese e com essa consciência começou nesta campanha eleitoral, pensado na maioria absoluta, embriagando-se sempre com as sondagens, começou a considerar que aqueles que como nós, tínhamos dado uma contribuição positiva para esses avanços, começou a achar que somos muito excessivos, que reivindicamos, que propomos muita coisa, enfim, não pode ser, isso é dar o passo maior que a perna, é dar tudo a todos, os mesmos argumentos do Governo anterior", criticou Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP pediu a Aveiro confiança na CDU: "Há neste distrito uma vontade de mudança".