Jerónimo espera "celeridade" do Tribunal Constitucional para corrigir "injustiça social"

O pedido de fiscalização da legalidade das recentes alterações à lei laboral, feito pelos grupos parlamentares do PCP, Bloco de Esquerda e "Os Verdes", já foi entregue no Tribunal Constitucional. Jerónimo de Sousa espera "a celeridade necessária" para corrigir aquilo que considera uma "injustiça social".

O secretário-geral do PCP sublinhou esta quarta-feira, em Pevidém, que as alterações propostas pelo Governo após acordo de Concertação Social "violam os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores" e espera que o Tribunal Constitucional (TC) declare inconstitucional as normas apontadas pelos três grupos parlamentares. Em causa está o alargamento do período experimental, os contratos de curta duração e a possibilidade da caducidade da contratação coletiva.

O anúncio da entrega do requerimento de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho foi feito esta quarta-feira por Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, através do Twitter. "PS apoiou-se na direita para insistir no alargamento do período experimental, aumentando a precariedade, atacando a constituição e os jovens. A luta por emprego com direitos volta ao TC", pode ler-se na mensagem deixada na conta do deputado.

As alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas na Assembleia da República, em julho, apenas com voto favorável do Partido Socialista e abstenção da Direita. Os restantes grupos parlamentares votaram contra as medidas.

Bons exemplos também precisam de ser destacados

Nem só de críticas vive a campanha da CDU. Jerónimo de Sousa aproveitou a tarde para visitar as instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), em Braga, Descontraído, o líder comunista brincou com o facto de estar "em território estrangeiro", uma vez que o laboratório é fruto de uma parceria com Espanha e os seus funcionários gozam do mesmo estatuto que um diplomata estrangeiro em Portugal.

O secretário-geral do PCP enalteceu o trabalho desenvolvido no laboratório, que tem investigadores de mais de 40 nacionalidades e creche gratuita para as crianças até aos três anos - uma das principais propostas da coligação.

"Geralmente visitamos locais onde existem as grandes dificuldades e as situações piores, também é bom vir conhecer esta realidade, de uma matéria tão fascinante como é aquela que vai determinar o nosso futuro como é a investigação, a ciência e as novas tecnologias", disse, justificando a visita ao INL.

Ainda assim, Jerónimo de Sousa deixou um alerta para a necessidade de melhorar as condições dos investigadores e bolseiros portugueses.