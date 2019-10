Jerónimo quer explicações de Centeno sobre paraísos fiscais

Sara Gerivaz Hoje às 00:52 Facebook

O secretário-geral do PCP pediu, esta quarta-feira à noite em Setúbal, explicações a Mário Centeno, ministro das Finanças, sobre os 630 milhões de euros de IRC que "voaram para o estrangeiro" devido aos paraísos fiscais.

Mais um comício da CDU, desta vez em Setúbal, distrito que elegeu quatro deputados da coligação entre comunistas e ecologistas nas últimas eleições legislativas.

No lotado Fórum Municipal Luísa Todi, com cerca de 650 apoiantes da CDU, Jerónimo de Sousa criticou o "ministro das contas certas". Em causa está a perda de 630 milhões de euros em imposto sobre as empresas para paraísos fiscais. "Não se ouviu, mas era importante ouvir o ministro das contas certas explicar aos portugueses como é que isto foi possível, 600 milhões ganhos aqui e que voaram para o estrangeiro", considerou.

Uma notícia publicada no "Jornal Negócios" revelou que Portugal perdeu 11% da receita do imposto sobre as empresas devido ao recurso a offshores. "Parece que alguns acordaram hoje para o problema", lamentou Jerónimo de Sousa.

A coordenadora do Bloco de Esquerda também falou sobre o tema esta manhã, numa visita à feira de Famalicão e disse que a fuga aos impostos dava para "cinco vezes o aumento extraordinário das pensões".