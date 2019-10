Jorge Coelho "insultado" pelo "cavaquistão" dá conselhos a Rui Rio

Gina Pereira Ontem às 23:19 Facebook

"Não nos chamem nomes, nós somos viseenses, não há cá nenhum cavaquistão". Jorge Coelho, antigo dirigente do PS, sente-se "insultado" por Rui Rio por ter voltado a falar num "cavaquistão" e pediu ao líder do PSD que deixe de ser "arrogante". O interior precisa de mais gente para trabalhar e a pagar melhor, defendeu.

Jorge Coelho, natural de Mangualde, foi o convidado para discursar esta noite no comício do PS em Viseu e não esteve por meias medidas. Lembrou que a candidatura do PSD passou ontem pela cidade, tendo escolhido o pavilhão multiusos para o seu jantar-comício. "Ninguém teve a coragem de vir à praça do Rossio", disse, elogiando o PS por ter decidido fazer o seu comício ao ar livre e antecipando que isso será um bom augúrio para a noite eleitoral de domingo.

"Somos rijos, não temos medo do frio e até fomos aqui hoje bafejados por uma noite magnífica que prenuncia que vamos ter um domingo magnífico", disse, sem deixar de fazer um apelo a todos os presentes para que vão de porta em porta, entre amigos e família, apelar ao voto no PS porque "não etsamos no momento de nos metermos em aventuras".

Depois, Coelho atirou-se ao líder do PSD. "Quem vem para aqui, como o doutor Rui Rio ontem, dizer que o seu objetivo político é tornar a voltar que Viseu seja o cavaquistão, eu sinto-me insultado por essas palavras, como todos aqueles que aqui estão", disse, arrancando uma salva de palmas entre os presentes.

É preciso pagar melhor

"Nós temos que ter memória, nós temos memória", assinalou Jorge Coelho, garantindo que os viseenses não se esquecem "do que foi o passado, do que passámos todos relativamente a esse tempo, um tempo que não queremos voltar a viver". Jorge Coelho lembrou que "há quatro anos o drama era que não havia emprego. Agora o drama é que não há pessoas para trabalhar, que grande mudança Portugal teve", disse, dirigindo-se a António Costa.

Coelho relatou queixas que tem ouvido por parte de empresários da dificuldade que sentem em contratar mão de obra, mas também os avisou que "chegou a hora de aumentarem os trabalhadores porque os trabalhadores precisam de ter melhores remunerações porque são de uma fibra extraordinária que merece ser retribuída".

Mas o alvo era Rui Rio e, ao seu estilo, Jorge Coelho socorreu-se de uma notícia de um jornal para relatar o que se passou hoje em Lamego com a caravana do PSD, satirizando-o. À chegada ao local, confrontado pelos jornalistas com a fraca presença de pessoas, Rui Rio terá dito primeiro que as pessoas não sabiam da sua ida ao local; depois, terá dito que se soubessem da sua presença teria a esperá-lo "uma multidão"; e, mais tarde ainda, terá arranjado "uma velha desculpa: 'se calhar não vieram porque pensaram que era o doutor António Costa que vinha'", relatou Coelho. "Isto denota uma arrogância que não fica bem a quem dirige um partido com a história do PS", disse, deixando um conselho a Rui Rio: "Pense lá um bocadinho: é que se calhar não estavam mesmo porque sabiam que era o doutor Rui Rio que ia a Lamego", defendeu.

Na sua intervenção, António Costa, secretário-geral do PS, falou da descentralização e das medidas que o seu Governo tomou para a valorização do interior do país, como o programa Ferrovia 2020 e a abertura de mais vagas para os cursos nos politécnicos e universidades do interior. E, ao contrário de outros partidos que prometem uma baixa generalizada de impostos, o PS acena com uma descida do IRC para empresas que invistam e criem emprego nas zonas mais deprimidas, como forma de atrair e fixar mais pessoas.

O secretário-geral do PS disse que não se distrai com "questiúnculas" bem com a "bolha mediática" - um recado para os temas que têm marcado a campanha e que tem evitado sempre alimentar - e que está concentrado naquilo que é essencial, voltando a pedir aos eleitores que não se deixem levar pelas sondagens e que reforcem a votação no PS "para garantir mais 4 anos de um Governo PS".