José Manuel Pureza: "Não é o povo socialista que vê num BE forte um inimigo a abater"

No comício do BE em Coimbra, José Manuel Pureza considerou que "é a Direita e não é o povo socialista que vê num BE forte um inimigo a abater".

Mais uma vez na rua - como sempre tem sido na campanha do BE - numa tenda montada na Praça 8 de Maio, o discurso de José Manuel Pureza, foi dos que arrancou mais aplausos.

O cabeça de lista dedicou grande parte da intervenção a explicar as razões que levam Assunção Cristas e Rui Rio a quererem "a todo o preço afastar o Bloco", e dirigiu uma mensagem a quem vê no Bloco o maior adversário.

"Sabemos que é a Direita e não é o povo socialista que vê num BE forte um inimigo a abater", frisou. "Para a Direita, qualquer voto a mais no BE será aquilo a que alguém chamou 'desmesurado' (lembrou em referência às palavras do socialista Augusto Santos Silva)".

Antes de separar o PS do "povo socialista", José Manuel Pureza dirigiu as suas palavras aos presidentes do CDS e do PSD. "Assunção Cristas e Rui Rio querem a todo o preço afastar o Bloco da determinação das políticas porque sabem que é o Bloco quem mais fortemente combaterá os interesses chorudos daqueles que a Direita protege nas PPP da saúde", e continuou a enunciar uma lista de outras razões: "porque sabem que é o Bloco que mais fortemente lutará pela autodeterminação de cada uma e de cada um que tanto escandaliza a Direita mais trauliteira; porque sabem que o Bloco é quem mais fortemente exigirá a revogação da legislação laboral em que os patrões exigem que não se toque; porque sabem que o Bloco não se cansará de lutar ao lado dos precários, porque está determinado em enfrentar os capitalistas da energia e defender uma fatura justa para as famílias".

"Eu quero dizer que estejam certos de que o Bloco lhes dará razão para que não queiram que cresçamos", vaticinou.

Contra "os grandes interesses económicos"

Na última intervenção da noite, Catarina Martins começou o discurso com uma "nota de preocupação" dirigida a quem foi atingido pela passagem do furacão "Lorenzo" nos Açores e pediu a "solidariedade necessária" para reconstruir as infraestruturas que foram destruídas.

A líder do BE disse que o voto nos bloquistas é o de quem quer combater o abuso e a precariedade. "Só o voto pode ter a força quando os grandes interesses económicos esperam que fique tudo na mesma", referindo-se às leis laborais e à fuga de impostos. "Para fazermos justiça a quem trabalha, temos de ter a coragem de ir cobrar a quem não tem pago quase nada o contributo justo como todas as outras pessoas pagam", defendeu.