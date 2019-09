José Mendes ajudou a limpar Rio Neiva

Joaquim Gomes Hoje às 21:55 Facebook

O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, participou este sábado numa ação de limpeza centrada na nascente do Rio Neiva, em Vila Verde, no distrito de Braga.

José Mendes destacou o papel da sociedade civil e das forças vivas locais neste tipo de iniciativas, felicitando o presidente da Junta de Ribeira do Neiva, Carlos Machado, eleito em lista independente de partidos, acompanhado pelo vereador socialista Jose Morais, da Câmara Municipal de Vila Verde.

Para o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, a proteção do ambiente realiza-se também com estas atividades dos cidadãos, que passam ainda pela proximidade e pela auscultação das populações por parte dos políticos.

Aquele membro do Governo, que reside habitualmente em Braga, fora da sua atividade política, agora centrada em Lisboa, conhece bem aquele território, até porque é praticante de BTT na zona onde nasce o Rio Neiva, que percorre zonas verdejantes, com moinhos e paisagens, idílicas desaguando diretamente no mar.