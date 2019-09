JSD apresenta projeto-lei para limitar todos os cargos políticos

Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A líder da Juventude Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, comprometeu-se, este domingo, a apresentar um projeto de lei que alargue a limitação de três mandatos consecutivos a todos os cargos políticos nos primeiros cem dias da próxima legislatura.

Esta proposta visa alargar uma limitação já existente para os autarcas a outros cargos até agora não abrangidos, como os deputados da Assembleia da República e os vereadores, e que também consta do programa eleitoral do PSD.

"As sucessivas eleições têm demonstrado que há um divórcio claro entre eleitos e eleitores. Uma das principais reivindicações que as pessoas fazem é a de esperar e desesperar pela renovação dos partidos políticos", defendeu Margarida Balseiro Lopes, que é também cabeça de lista do PSD por Leiria, na sessão de encerramento da Universidade de Verão do partido, em Castelo de Vide (Portalegre).

A líder da JSD elogiou o presidente do partido, Rui Rio, também presente, por ter apostado em jovens como candidatos à Assembleia da República.

"Há muitos anos que oiço os responsáveis políticos afirmarem que os jovens devem ter um papel de destaque para poderem mostrar que estão preparados. Mas, na maioria das vezes, isto não passa de conversa fiada. Houve um líder político que passou das palavras aos atos. E está sentado à minha frente, chama-se Rui Rio", elogiou.

Além do sistema político, Margarida Balseiro Lopes apresentou outros compromissos da JSD em áreas como habitação, ambiente e justiça.

Acusando do Governo de não ter feito "esforço nenhum" para aumentar o número de camas para os estudantes do ensino superior, a JSD defende a contratualização para que estas sejam disponibilizadas "no imediato", bem como o reforço real da dotação do programa Porta 65 -- Arrendamento Jovem.

Na área da Justiça, a JSD propõe a criação de um Regime Jurídico de Avaliação de Impacto Geracional de Atos Normativos, obrigando a que, aquando da criação de nova legislação seja acautelado o equilíbrio entre gerações.

"Se já houvesse esta obrigação de salvaguardar o impacto para as próximas gerações, provavelmente não teríamos assistido à construção desenfreada de estádios de futebol que são mais uma hipoteca para nós e para aqueles que ainda não nasceram", defendeu a líder desta estrutura.

Por último, na área do Ambiente - um tema que considera fazer parte "do ADN" do PSD e da JSD -, a deputada social-democrata propôs que haja um reforço e investimento imediato na Rede Pública de Carregamento dos carros elétricos, dizendo ser "evidente que a que existe não tem correspondido" face ao aumento de veículos elétricos em circulação.

"O que é comum a todas estas propostas é que há uma ideia de futuro sempre presente (...) As pessoas estão fartas que os políticos se limitem a falar de passado. Estas são propostas de futuro", defendeu.