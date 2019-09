Líder do BE diz que foi "um erro" PS ter acabado legislatura com alterações à lei do trabalho

Joana Almeida Silva Hoje às 19:33 Facebook

Catarina Martins diz que é "um erro" o PS ter terminado a legislatura com alterações ao Código de Trabalho, que no seu entender prejudicam os trabalhadores e aumentam a precariedade.

O Bloco de Esquerda (BE) juntou-se ao PCP e ao PEV para pedir a fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional (TC) das alterações ao Código de Trabalho, aprovadas na reta final da legislatura.

"Este ataque à segurança do trabalho acrescenta agora um problema de princípio de igualdade, uma vez que esta medida ataca especialmente jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração e ataca especialmente pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade no emprego", considerou durante uma visita ao Centro de Ciências do Mar do Algarve - Estação Experimental do Ramalhete, em Faro, no Algarve.

A coordenadora do BE explicou que o pedido feito ao TC resultou de um trabalho que arrancou "mal a lei foi publicada".

"Achamos que é um erro que o PS tenha decidido acabar esta legislatura não no acordo de combate à precariedade que tinha feito à Esquerda, mas num acordo patronal com o apoio da Direita que acaba por aprofundar a precariedade e ir contra o Tribunal Constitucional", considerou.

Em causa estão alterações que no entender da líder bloquista aumentam a precariedade. "Há outras duas normas a que pedimos fiscalização: uma tem a ver com o alargamento dos contratos de muita curta duração a todos os setores da economia, são contratos orais, contratos informais. Num país em que há tanto abuso laboral, achamos que mais uma vez a segurança no trabalho fica prejudicada, com uma enorme desproporcionalidade que lesa os trabalhadores. Há ainda outra matéria que tem a ver com a caducidade de algumas convenções coletivas em situações em que se alteram os sindicatos que lhes deram origem", explicou aos jornalistas.

A visita ao centro, que fica localizado no Canal do Ramalhete, e que estuda cavalos-marinhos, entre outras espécies, serviu precisamente para apelar ao combate à precariedade, também na área da investigação. "Temos uma estrutura que é frágil pela forma como é financiada. Se nós achamos que as questões ambientais são essenciais, e são, se a ciência é o nosso grande aliado, e é, temos então de garantir financiamentos base a estas instituições, plurianuais e reforçados, e temos de garantir que os investigadores não podem ter uma carreira congelada há já 20 anos".