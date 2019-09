Líder do BE pede ação para regularização de dívidas dos bairros sociais

Joana Almeida Silva Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P (IHRU) tem de chamar os inquilinos dos bairros sociais para que se regularizem situações de dívidas relativas às rendas.

Catarina Martins escolheu o bairro dos Lóios, em Marvila, para falar da "crise da habitação" que se vive no país e pedir ao IHRU que chame os moradores dos bairros sociais para que situações relativas a dívidas se resolvam.

"O IHRU ainda não chamou estas pessoas para regularizar a sua situação, tendo em conta os rendimentos que têm. Esta gente merece que o IHRU, em vez de deixar arrastar a situação e de se degradar, chame as pessoas", explicou.

A líder bloquista refere-se à aplicação de um diploma aprovado pelo Parlamento que prevê o perdão das multas dos moradores de bairros sociais.

"O problema das dívidas das pessoas não é a renda, as pessoas querem pagar as rendas, o problema são as multas que foram postas em cima de uma lei que toda a gente viu que era injusta. Foi um cálculo injusto que foi feito. Foi criada uma bola de neve", refere Catarina Martins.

Maria Araújo, moradora do bairro, dirigiu-se à líder do BE para criticar o aumento sucessivo do valor das rendas e a falta de obras no conjunto habitacional. "Há 30 anos que não fazem vistorias, a casa precisa de obras, está cheia de infiltrações", referiu enquanto mostrava a casa onde vive à comitiva.

Aquela moradora, de 52 anos, vive com os pais e explicou que o rendimento familiar é de cerca de mil euros e que o valor da renda apresentado é de cerca de 300 euros. Que diz não pagar porque a sua situação, como a de muitas famílias do bairro, está a correr em tribunal, contra o senhorio, neste caso, o Estado.

Catarina Martins explicou ainda aos moradores o programa de habitação do partido, que envolve a recuperação de 100 mil casas, ao longo de quatro anos, num investimento de cerca de "seis mil milhões de euros, que pode ter a comparticipação de fundos europeus".

"Há edifícios do Estado que podem ser recuperados e estão vazios, estão fechados. Temos edifícios das misericórdias nas mesmas condições e temos, além disso, proprietários pobres que não fazem obras porque não têm dinheiro, mas que têm casas que poderiam pôr no programa público", recorda.

O projeto é que essas 100 mil novas casas tivessem rendas "a um preço médio de 300 euros e isso significava que as pessoas que não precisam de habitação social passavam a ter um mercado de arrendamento regulado e não a especulação que temos visto".