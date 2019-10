Luíz Fazenda quer superar "Geringonça" contra a "ditadura do superavit" de Centeno

Joana Almeida Silva Ontem às 23:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Fazenda, fundador do BE, quer uma "superação" da geringonça para evitar a "ditadura do superavit" que diz ser o caminho a seguir por Mário Centeno na próxima legislatura.

Num comício que decorreu esta noite numa tenda montada no centro da cidade de Braga, Luís Fazenda dirigiu as críticas ao ministro das Finanças e pediu "uma superação daquilo que foi a geringonça" para que os portugueses não fiquem "reféns", nem "submetidos" nem "dominados pela ditadura do superavit".

A noite, que tinha começado com as palavras quentes e secas, como socos, na voz de Rui Oliveira, a bradar contra os "Aristides Sousa Mendes do sabonete biológico" e as "Promessas à N.ª Sr.ª da Precariedade", aqueceu ainda mais com a intervenção do ex-deputado. "Já não há obsessão do défice, essa expressão mudou, chama-se obsessão do superavit, e a obsessão do superavit faz com que o investimento público esteja claramente em causa".

Luís Fazenda comparou o investimento ao Wally (personagem de livros infantis) e diz que não se vai saber onde ele está com base no programa do PS que prevê um superavit primário de três pontos percentuais todos os anos, o que no entender do bloquista vai criar um "aperto" em termos de política orçamental.

"O que vai ser a solução política a seguir às eleições? É bom que tenhamos a noção mais concreta, mais leal, mais quotidiana, mais projetada para o futuro, mais da vida das pessoas. Se quiserem discutir no período pós-eleitoral investimento, creio que nos entenderemos sob as melhores soluções. A política orçamental tem condições para investimento público naquele programa eleitoral do PS? No nosso ver, não tem", frisou.