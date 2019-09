Marcelo considera "muito positiva" a multiplicidade de debates entre candidatos

Ontem às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta sexta-feira "muito positiva" a multiplicidade de entrevistas e debates entre candidatos às eleições legislativas e espera que também seja "dada voz" aos partidos que não têm representação na Assembleia da República.

Referindo não poder fazer comentários neste período pré-eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou apenas satisfação pelo número de entrevistas e debates que têm havido nos órgãos de comunicação social aos líderes dos partidos candidatos às eleições de 06 de outubro, acrescentando ser "muito positivo" para a opinião pública.

À margem da Feira do Livro do Porto, onde esteve acompanhado do presidente da Câmara Municipal, o independente Rui Moreira, o chefe de Estado salientou também as audiências de alguns desses debates, lembrando que um deles ultrapassou um milhão de espetadores.

"Não esperaria", confidenciou, mostrando esperança de que seja também "dada voz" aos partidos não representados no parlamento, porque esses não vão participar em debates.

"Tradicionalmente havia, pelo menos nos canais públicos, [debates] com todos os candidatos, mas isto é um problema de princípio porque, de facto, não se pode deixar de dar voz àqueles partidos que não têm assento na Assembleia da República, mas que o querem ter", reiterou.

O Presidente da República espera que a "atenção" dada a este período pré-eleitoral pelos órgãos de comunicação social permita às pessoas formularem juízo de voto e votar, diminuindo a "percentagem demasiado elevada" de abstenção que houve nas eleições europeias em maio.