Menezes ao lado de Rio: críticos "já estão a tomar alka-seltzer"

Primeiro dia de campanha, primeira surpresa: Luís Filipe Menezes, ex-rival, agora apoiante de Rui Rio, apareceu na campanha para lhe dar apoio depois de um percurso de cinco quilómetros e meio de bicicleta entre a Avenida da Boavista e o Castelo do Queijo, no Porto. E o ex-presidente da Câmara de Gaia tinha recados para os opositores internos.

Apesar da antiga rivalidade entre os dois, que vem do tempo em que ambos eram autarcas, Menezes fez questão de aparecer no primeiro dia de campanha do PSD e falou de forma contundente: face às últimas sondagens, considerou, em declarações à Antena 1, que "aqueles que já estavam a salivar" com a perspetiva de um mau resultado do PSD nas eleições legislativas, "a esta hora já estão a tomar alka-seltzer para ficarem com um melhor sabor na boca".

Luís Filipe Menezes revelou também ter querido expressar para com Rui Rio uma "solidariedade" que "não é de agora" mas que vem desde "lá atrás", "quando a coisa estava difícil", e admitiu que, para o PSD continuar a alimentar esperanças numa vitória no dia 6 de outubro, é necessário que a tendência de crescimento do partido continue.

O PSD iniciou este domingo a campanha no Porto, com um passeio de bicicleta para celebrar o Dia Europeu Sem Carros e assinalar que a defesa do ambiente está na agenda do partido para estas eleições. Na próxima terça-feira há debate na rádio entre Rio e Costa e, na quarta, os sociais-democratas retomam a campanha em Almada.