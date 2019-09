Joana Almeida Silva Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Beatriz Gomes Dias foi a primeira a discursar numa das maiores iniciativas de campanha do BE, um almoço que decorreu este sábado, em Lisboa. "Mulher, negra, antirracista, no Parlamento", descreveu-a Catarina Martins.

Para contrariar uma história de subjugação "cujos efeitos ainda se fazem sentir, mas que é negada", a causa maior de Beatriz Gomes Dias estava clara nas primeiras palavras que proferiu no almoço do partido na FIL.

"Este país não tem sido para todas, nem para toda a gente, mas tem que ser para todos e todas", defendeu.

Professora no ensino básico e secundário, 48 anos, não quer escolas segregadas e diz que o país não tem sido "para os milhares de africanos e afrodescendentes que acordam para ir limpar as casas do centro da cidade onde não moram", pessoas que retrata como "alvos fáceis da exploração".

Na lista de vulneráveis incluiu imigrantes nepaleses, ciganas, estrangeiros no próprio país e pediu uma escola "sem barreiras" para combater a discriminação e a desigualdade.

Contra os "territórios segregados" e percursos "marcados pelo insucesso", apresentou-se aos militantes pela primeira vez ao lado das figuras principais do partido.

"Mulher, negra, antirracista, no Parlamento", afirmou Catarina Martins sobre Beatriz Dias que está em número três na lista de candidatos pelo círculo de Lisboa, onde o BE elegeu cinco deputados em 2015. Considera a coordenadora que Beatriz "vai fazer história" como "deputada africana portuguesa".