Na Aguda, Costa ouviu pedidos de ajuda de quem quer voltar ao país

Gina Pereira Hoje às 13:13, atualizado às 13:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Num passeio matinal junto ao mar na praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, António Costa agradeceu a ajuda dos médicos e enfermeiros dos hospitais públicos que lhe trataram a lesão muscular. E garantiu estar pronto para mais 4 anos à frente do Governo, com a força que os portugueses lhe quiserem dar. "Agora é seguir em frente".

A máquina do PS distribuiu camisolas vermelhas com a expressão "Fazer mais e melhor" e "voto responsável", caderninhos e bandeiras com o símbolo do PS, anunciando a presença do secretário-geral do PS. E a Aguda, uma zona habitualmente procurada para passeios matinais ao domingo, engalanou-se com faixas gigantes para saudar a presença de António Costa, com quem muitos populares se acotovelavam para fazer selfies e trocar beijinhos.

"Muito bem", não se cansava de repetir o secretário-geral às pessoas que o abordavam, garantindo que já se sente melhor da lesão que, no sábado, o obrigou a cancelar as ações de rua. "Está fixe?", perguntava-lhe uma mulher. "Já estou, já estou. Pronto para mais quatro anos", respondeu.

Os jornalistas quiseram saber qual o valor da "maioria reforçada" que o presidente do PS, Carlos César, pediu sábado no comício de Guimarães. "Os portugueses é que vão ter que decidir qual é a forma", respondeu António Costa, insistindo que "o essencial é que votem no PS" para que o partido tenha "a maior votação possível para garantir mais quatro anos de estabilidade". E qual o valor que deseja para essa votação? "É a que os portugueses nos quiserem dar", disse.

Os apoios do Regressar

No passeio junto ao mar, António Costa foi abordado por pessoas que o confrontavam com os mais diversos problemas. Um avó que se queixou da pouca comparticipação de um medicamento para uma doença rara da neta, um homem que se mostrava indignado com a falta de punição dos crimes de corrupção, queixas das baixas reformas e da poluição do plástico no mar. Junto ao paredão, a assistir à passagem da caravana, estava Gilberta Simões, 49 anos, acompanhada pela mãe, que sofre de demência.

Gilberta emigrou há seis anos para Bordéus, com o marido e a filha e anseia por regressar a Gaia e dedicar-se a cuidar de idosos em casa. `"É muito duro deixar aqui as nossas mães com esta idade e com este problema", dizia, pedindo ao primeiro-ministro que ajude a criar condições para que possam voltar e garantindo que há muitos como ela lá fora com esse desejo.

António Costa não podia estar melhor acompanhado para responder ao desafio: tinha ao seu lado o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que trazia na ponta da língua as condições do programa Regressar, pensado para atrair quem emigrou nos tempos da crise, garantindo que já houve cerca de 2500 pedidos de informação e 170 candidaturas. Gilberta ficou a saber que, se decidir voltar e tiver um contrato de trabalho, terá direito a pagar menos 50% de IRS durante cinco anos. A proposta agradou-a, mas o que a mulher quer mesmo é poder fazer o que faz em França, com gosto: cuidar de idosos ao domicílio, "uma área em que o país tem muita necessidade", garantiu-lhe José Luís Carneiro."Não imagina a falta que há".