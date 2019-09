"Não é aceitável haver uma única pessoa a trabalhar em escravidão"

Hermana Cruz Hoje às 18:54 Facebook

Uma das prioridades do PAN na próxima legislatura vai ser o combate ao tráfico de seres humanos para atividades laborais como a agricultura. Algo que André Silva acredita manchar a imagem de Portugal. "Não é aceitável que em pleno século XXI possa existir uma única pessoa a trabalhar em situação de escravidão", vincou o líder do PAN, nesta quarta-feira.

O combate ao olival intensivo tem sido uma das lutas do PAN nas legislativas do próximo dia 6. Por isso, não foi de estranhar que o tema constasse do primeiro dia de ação de campanha do Pessoas-Animais-Natureza, que esteve em Santiago do Cacém para defender limites à expansão das plantações de olivais intensivos.

Mas, além do consumo intensivo de água que os olivais acarretam, o que mais preocupou, nesta quarta-feira, o líder e deputado do PAN foi o tipo de mão-de-obra usada nesse tipo de cultivo, nas estufas da Costa Vicentina que também critica e na apanha da amêijoa no Tejo.

"Portugal é, neste momento, o país do sul da Europa com maior índice de tráfico de seres humanos, em contexto laboral", lamentou André Silva, defendendo que é preciso aumentar a fiscalização. "Portugal não pode continuar a fazer o seu crescimento económico à custa do tráfico de seres humanos", prosseguiu André Silva, para garantir que o combate a essa situação que "põe em causa os direitos humanos" vai ser "uma das prioridades" do PAN na próxima legislatura.

É que, para André Silva, "não é aceitável que, em pleno século XXI Portugal possa ter uma única pessoa a trabalhar em situação de escravidão".

O candidato do PAN visitou, esta quarta-feira, o Programa Castro Verde Sustentável, da Liga para a Proteção da Natureza e passou o final da tarde a contactar com eleitores, no centro daquela cidade alentejana.