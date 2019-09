Não há becos sem saída para Catarina Martins

Alexandra Tavares-Teles Hoje às 18:44 Facebook

Não crê em becos sem saída. Adolescente, percebendo em cena a aflição dos colegas, atacados por uma "branca", representou sozinha uma peça de Brecht, assumindo um monólogo insólito e o risco de a plateia não achar graça. De outra vez, após uma queda grave nos bastidores, aguentou duas horas em palco e em pé, ferida. Em 2011, três anos depois de ter entrado para o partido e com o grupo parlamentar do Bloco reduzido a metade, suportou por inteiro, sem sinal de cansaço, a carga de trabalho que Francisco Louçã e Luís Fazenda lhe confiaram. E nem as enxaquecas, por vezes muito violentas, a obrigam a adiar compromissos. Resumindo, a política tem em Catarina Martins uma resistente temível. E o BE uma líder com resposta pronta à dificuldade: "Se é preciso fazer, faz-se".

Quase sempre, por gosto. "Nestes últimos anos", diz Louçã, "ganhou à-vontade e aproveitou para estudar temas que lhe eram estranhos, atitude própria de quem tem imensa curiosidade pela vida e pelo que está a acontecer".

Exigência natural apurada nos duros dias de negociação da geringonça, em 2015. O momento exigia preparação à prova de gafe, sabendo a linguista que uma palavra menos clara deitaria a perder o equilíbrio negocial com os socialistas. Por isso, em devido tempo, numa afirmação de liderança curta e clara, anunciou: "Quem fala pelo Bloco sou eu".