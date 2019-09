No Alto Minho, Rio acusado de deitar fora "banho de ética e o seu bebé"

Gina Pereira Ontem às 23:47 Facebook

O líder do PSD esteve, esta sexta-feira à noite, debaixo de fortes críticas no comício do PS em Viana do Castelo, onde foi acusado de deitar fora o seu "banho de ética com o seu bebé", em nome de subir uns pontos nas sondagens.

Miguel Alves, presidente da Federação do PS do Alto Minho e autarca de Caminha, fez um forte ataque a Rui Rio por se ter agarrado à acusação do furto de Tancos para desferir um "ataque de caráter sem precedentes" a António Costa.

O também presidente do Conselho Regional do Norte, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Reginal, lembrou no comício na Praça da República, em Viana do Castelo, que, na segunda-feira, Rui Rio dizia que "não contássemos com ele para julgamentos na praça publica" e que na Justiça "interessava apenas que houvesse uma sentença transitada em julgado".

"Dois dias depois, ainda com a mesma lua, o presidente do PSD aproveitou uma oportunidade que agarrou com todas as mãos para subir uns pontos nas sondagens: a propósito de uma acusação onde não consta o nome de António Costa, atacar o caráter, a honestidade e o nome de António Costa", disse, considerando que esse ataque "desmascarou" Rui Rio, "uma personagem que se diz fora da política".

Miguel Alves lembrou que, quando Rio chegou à liderança do PSD, dizia que a política precisava de um banho de ética e "começou a criar desde menino o seu novo partido". "Era o seu bebé, sem amigos e no partido não havia lugar para amigos", disse o autarca, admitindo que Rio não tem tido vida fácil na liderança do PSD.

"Em dois dias, entre banho ético e bebé, o que Rui Rio fez, um homem que tinha a confiança e a expectativa de milhares de portugueses, foi deitar o banho fora com o bebé lá dentro. Não volta a essa água, não volta esse rio", disse Miguel Alves, acusando o líder do PSD de agir "por puro oportunismo eleitoral".

"O PS não aceita ataques de caráter a António Costa. O António Costa não precisa de lições de ninguém sobre como encarar estes casos", disse Miguel Alves. E lembrou que, "num momento particularmente difícil para o PS, um caso mediático de Justiça a envolver o secretário-geral do PS (aludindo ao caso José Sócrates), mesmo quando o coração podia pulsar mais forte que a razão, António Costa sempre disse à justiça o que é da justiça, à política o que é da política".

Depois dos ataques a Rio, Miguel Alves decidiu focar-se no apelo ao voto e nos perigos de "votar ao lado", como lhe confessou recentemente uma senhora, "com medo de votar no PS por causa da maioria absoluta". "Do que se trata nestas eleições é de ganhar as eleições", disse, alertando para os perigos de "mais camaradas fizerem como esta senhora e votar ao lado". "Cuidado com a votação que podemos ter", alertou, mostrando que o PS receia a fiuga de votos à Esquerda.

Ide votar e levai os amigos

Também o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues - "Tiaguinho", como carinhosamente o tratam no Alto Minho - alertou que "esta semana é absolutamente decisiva. Nós não podemos dar as coisas por adquiridas. Nós não podemos pôr em causa tudo aquilo que conseguimos", disse o minhoto, que há quatro anos foi cabeça de lista do PS por Viana

"É uma irresponsabilidade ficar em casa. Se não formos votar, se não formos levar os nossos companheiros do dia a dia, muita gente levará", avisou.

António Costa pegou na deixa e voltou a fazer o apelo para que ninguém se deixe levar por sondagens que dão vitórias antecipadas. "Eu sei bem que as sondagens, umas melhores, outras piores, todas nos dão a vitória. Mas há uma coisa que nunca se pode esquecer: é que as eleições só se ganham contando os votos que entraram nas urnas, insistindo que quem quer um Governo do PS não deve dispersar votos.