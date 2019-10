Notas da campanha: CDS sozinho a falar sobre Tancos

Hoje às 20:27 Facebook

Sozinho a falar sobre Tancos. Foi assim que ficou o CDS-PP nesta terça-feira, com PSD e PS entretidos entre picardias e os restantes partidos concentrados em acenar com as suas bandeiras eleitorais.

CDS-PP: Na véspera da conferência de líderes que ditará se o Parlamento se irá reunir, ainda esta semana, para discutir Tancos, o CDS-PP foi o único partido a manter o tema na agenda da campanha, cinco dias depois de o caso ter rebentado. Assunção Cristas reafirmou, nesta terça-feira, que o CDS-PP mandará as declarações de António Costa e do ex-ministro da Defesa para o Ministério Público caso a Assembleia da República não as analise.

PS: António Costa cancelou a campanha para visitar o IP3 e ponderar se será necessário deslocar-se aos Açores, como primeiro-ministro, por causa do furacão Lorenzo, o que mereceu críticas de Rui Rio, que fala em "mistura de funções". Costa respondeu e disse que tem que estar disponível como primeiro-ministro. Por isso, deixou para o deputado Pedro Delgado Alves o uso de uma arma política contra o PSD, o caso das assinaturas, que acredita merecer "uma consequência" por parte de Rui Rio.

PSD: Rui Rio lavou, contudo, as mãos, ao referir que não tem conhecimento de qual será a prática no grupo parlamentar. Ainda assim, acabou por admitir que o caso das assinaturas não é "obviamente normal". E recusou responder a Manuel Alegre para não "acelerar relativamente ao disparate". O líder do PSD tentou que o dia ficasse marcado pelo anúncio de que o seu ministro da Agricultura será Arlindo Cunha.

BE: Catarina Martins nem de Tancos ou das picardias do "bloco central" se ocupou. A coordenadora do BE dedicou o dia desta terça-feira a uma das bandeiras do partido na última legislatura: o estatuto do cuidador informal. Um estatuto que promete não deixar cair.

CDU: Por sua vez, Jerónimo de Sousa prosseguiu a luta em duas frentes. Por um lado, tentar impedir eventuais efeitos negativos no domingo por a CDU estar a crescer nas sondagens. "Ainda há pessoas que hesitam, que se interrogam, que podem ser ganhas para o voto na CDU", vincou. Por outro lado, Jerónimo de Sousa acenou com a bandeira da luta pelos direitos dos trabalhadores.

PAN: Já André Silva garantiu que o PAN tudo fará para impedir que ocorram no país prospeções de petróleo e do gás, considerando que não faz sentido o país apostar numa economia de carbono zero e depois autorizar explorações fósseis. O porta-voz do PAN voltou a dizer que sente que o PAN terá um resultado superior a 3%, pelas "sondagens da rua".