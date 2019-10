Notas da campanha: Cristas atira em Ferro e quase é agredida no Porto

Hoje às 20:40 Facebook

Foi com dureza e com toda a vontade que Assunção Cristas se atirou, nesta quarta-feira, a Ferro Rodrigues, acusando-o de proteger o PS e o Governo no caso de Tancos. O verniz estalou e o presidente do Parlamento saltou da cadeira para considerar as declarações de Cristas "inadequadas". Poucas horas depois, numa arruada no Porto, uma mulher tentou agredir Assunção Cristas.

CDS-PP - O dia começou numa feira, em Gaia, e terminou numa arruada tensa na Rua de Santa Catarina, no Porto, onde uma mulher tentou agredir Assunção Cristas. Pela manhã, a líder do CDS-PP tinha estado a atacar o presidente do Parlamento por causa de Tancos, acusando Ferro Rodrigues de estar a "proteger o PS e o Governo", por se ter recusado a enviar para o Ministério Público os depoimentos de António Costa e de Azeredo Lopes.

PS - E Ferro acabou por entrar na campanha, ao emitir um comunicado onde considera "inapropriada, incorreta e injustificada" a declaração de Assunção Cristas. Já António Costa manteve-se afastado do caso que o tem beliscado e preferiu aparecer de surpresa em Coimbra, numa arruada, para desvalorizar as sondagens e garantir que a geringonça "funcionou sempre desde o primeiro dia". Depois, deu um salto ao Porto para mostrar a obra da nova ala pediátrica do Hospital de S. João.

PSD - Rui Rio voltou a Tancos para suavizar as declarações críticas do líder parlamentar, Fernando Negrão, a propósito da data aprovada para a reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República proposta pelo PSD. Mas não resistiu a dar uma na ferradura, ao considerar que o travão ao debate de urgência sobre Tancos é a prova de que a "geringonça está viva". Nesta quarta-feira, o líder do PSD contou com a ajuda do ex-ministro Ângelo Correia, numa arruada em Santa Maria da Feira.

BE - Catarina Martins tentou marcar o dia com as propostas do BE para a área fiscal mas não escapou a entrar, de novo, na polémica de Tancos, até porque votou ao lado do PS no adiamento da discussão parlamentar para depois das eleições. Para a coordenadora bloquista, mais importante do que a data da discussão é que "o problema de Tancos" não seja "esquecido".

CDU - "Não tinha grande lógica" que a Comissão Permanente reunisse em plena campanha, justificou, por sua vez, e num estilo bem próprio o líder do PCP. Esta quarta-feira, Jerónimo de Sousa juntou-se ao secretário-geral da CGTP/IN, Arménio Carlos, para juntarem forças contra a generalização do trabalho noturno e por turnos.

PAN - André Silva, que tem tentado, por todas as formas, não falar de Tancos mas acaba sempre por falar, considerou "sensato" que a Comissão Permanente se reúna depois das eleições. Instado a pronunciar-se sobre o que seria um bom resultado para o PAN, André Silva disse que já seria "uma vitória" ter dois deputados.