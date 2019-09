Notas da campanha: Dos "centenos" ao "avermelhado" de Cristas

Hoje às 20:30 Facebook

Rio quer um duelo entre "centenos" mas Costa anda mais entretido com o "arrufo" com Catarina Martins. Num dia em que PS, CDU e BE falaram de comboios, Assunção Cristas preferiu andar de barco e atravessar a margem do Tejo com um casaco "avermelhado".

PSD - Rui Rio continua a tentar medir forças de "centenos". Depois de no último frente a frente com António Costa ter dito que tinha um melhor "Centeno", o líder do PSD desafiou, nesta terça-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, para debater com o seu "Centeno", o porta-voz do partido para as Finanças, Joaquim Sarmento, as contas e modelos económicos dos dois partidos. O repto ficou sem resposta.

PS - António Costa até pode ter ouvido o repto lançado ao seu "Centeno" mas preferiu tentar esvaziar a polémica em torno do "arrufo" com a bloquista Catarina Martins, iniciado no debate de segunda-feira da RTP com os candidatos dos partidos com assento parlamentar, a propósito da formação da geringonça. O cabeça de lista do PS disse que só fala de reuniões públicas e insistiu na proposta do PS que visa "mudar o paradigma" da mobilidade, reforçando o uso dos transportes públicos, e combater, assim, as alterações climatéricas.

BE - Já Catarina Martins não conseguiu sair do "arrufo" com António Costa. A candidata do BE acusou o primeiro-ministro que apoiou durante a última legislatura de estar a tentar reescrever "um pouco a história destes quatro anos com factos que não correspondem à verdade". Mesmo desavindos, PS e BE dedicaram, esta terça-feira, ao mesmo tema: a ferrovia. Para Catarina Martins, é preciso que o país relance a indústria ferroviária para reduzir as importações e garantir emprego qualificado.

CDU - E Jerónimo tentou passar entre os pingos da chuva, alegando que o "arrufo" entre dois partidos da geringonça é "uma questão lateral". Curiosamente, a CDU dedicou o dia de terça-feira ao mesmo tema que os seus aliados, PS e BE, com o secretário-geral comunista a visitar as oficinas da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), no Entroncamento.

CDS-PP - Se António Costa andou de comboio, Assunção Cristas atravessou o rio Tejo de barco. E, no Barreiro (Setúbal), uma zona tradicionalmente de esquerda, apareceu vestida em tons avermelhados. Mas os panfletos, que distribuiu durante meia hora, eram azuis e as críticas ao Governo foram negras, ao considerar que as soluções existentes de travessia "não satisfazem as pessoas das duas margens do rio".

PAN - O candidato do Pessoas-Animais-Natureza, André Silva, reservou o dia de terça-feira para dar entrevistas solicitadas por vários órgãos de Comunicação Social. Quarta-feira andará pelo Alentejo. Pela manhã, visitará o Porto de Sines e a zona de olival intensivo em Santiago do Cacém. À tarde, vai visitar o Programa Castro Verde Sustentável, da Liga para a Proteção da Natureza. O dia termina com a habitual ação de rua "Pergunta-me o que quiseres", pelas 16.30 horas, no centro de Castro Verde.