Notas da campanha: e Tancos continua a render...

Tancos continua a ser a principal arma de campanha de Rui Rio. Nesta sexta-feira, o candidato do PSD alargou o âmbito dos seus ataques, ao PCP e ao BE. Jerónimo acusou Rio de ter encontrado "uma boia de salvação". Catarina recusou fazer "especulações". Já António Costa desafiou Rio a voltar à campanha.

PSD - Rui Rio foi, desde a primeira hora, o rosto do ataque cerrado ao PS e, em particular, a António Costa a propósito dos últimos desenvolvimentos do caso de Tancos. Nesta sexta-feira, porém, alargou o espetro dos seus ataques ao BE e ao PCP, considerando que também têm uma quota de responsabilidades.

BE - Para Catarina Martins, a acusação do Ministério Público "já é extraordinariamente grave" para se fazer especulações. "Isso é talvez, enfim, até desviar de acusações que temos que saber e de certezas que temos de ter", reagiu, assim, a líder do BE, ao participar numa manifestação, em Braga, no âmbito da greve climática global.

CDU - Jerónimo de Sousa foi mais duro. Acusou Rui Rio de aproveitamento político e de ter encontrado em Tancos uma "boia de salvação". No dia do protesto global pelo ambiente, o secretário-geral do PCP foi ao Algarve lembrar que a CDU luta "há mais de quatro décadas" pela causa ambiental.

CDS-PP - Assunção Cristas até foi a primeira a anunciar uma reunião dos órgãos do partido para analisar a polémica em torno do furto de armas de Tancos, que já comparou a uma série do canal Netflix. "A nossa questão é política, não é com a justiça", justificou, em resposta a António Costa, que já criticou julgamentos na praça pública.

PS - António Costa não deu grande troco. No Porto, terra de Rui Rio, desafiou o líder do PSD a largar Tancos e regressar à campanha. "Já disse tudo o que tinha a dizer", declarou o candidato e líder socialista, no final de uma arruada na Rua de Santa Catarina.

PAN - O PAN também manteve a posição dos últimos dias de recusar que Tancos seja assunto da campanha, por pretender concentrar as suas atenções nas propostas que tem para apresentar ao país. Pela manhã, defendeu uma solução para as 361 pessoas que estão há anos em situação de sem-abrigo. De tarde, exigiu o fim da exploração de petróleo e de gás em Portugal, ao participar na Marcha do Clima.