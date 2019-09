Notas da campanha: Mais um dia de nervos com Tancos mas sem tangos

Hoje às 20:39 Facebook

Não adiantou fugir. Foi mais um dia de campanha dominado por Tancos, com trocas de acusações e novos protagonistas na discussão, incluindo José Sócrates. Rui Rio acusou o PS de "baixar um bocado o nível" da campanha pelas vozes de Carlos César e Santos Silva e recusou "dançar esse tango". Já António Costa afirmou que quem quer um Governo sem PS pode ir "rio abaixo" à procura de alternativas. As forças da geringonça centraram-se na composição do próximo Parlamento.

PSD: Rui Rio considera que Carlos César e Santos Silva mostram "desnorte" e recusa "dançar o tango" do conflito com os socialistas. Admite que nos próximos dias poderá haver um aumento da tensão entre os dois grandes partidos.

PS: O PS está preocupado com o crescimento do BE. As condições do "diálogo à Esquerda" dos últimos quatro anos no Parlamento são para manter, garante o número dois do Governo, Augusto Santos Silva. Mas é importante que ninguém tenha uma "força desmedida". Por sua vez, Sócrates considerou, num artigo do Expresso, que a apresentação da acusação sobre Tancos a meio da campanha tem "evidente e ilegítima motivação política" e criticou anteriores declarações de António Costa sobre justiça.

CDS: Assunção Cristas recusou dizer quem lhe enviou mensagens para evitar o tema de Tancos na campanha para as legislativas de outubro, explicando que são mensagens que "andam por aí por todo o lado".

CDU: Jerónimo de Sousa falou sobre a "geringonça" e sobre o apoio dado ao PS em 2015 para a formação de um Governo minoritário. De acordo com o secretário-geral do PCP, o objetivo principal foi "afastar e derrotar" o PSD e CDS do poder.

BE: Catarina Martins quer "fazer história" em Viseu e eleger um deputado pelo distrito onde nas eleições europeias conseguiu mais votos do que o CDS. Catarina Martins reuniu-se com os cabeças-de-lista dos distritos do interior.

PAN: O porta-voz do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, afirmou que "comer é um ato político" e, por isso, defende informação sobre as pegadas hídricas e carbónicas dos alimentos e o fim de apoios à produção de carne.