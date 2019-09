Notas da campanha: "Paulinho das feiras" está de volta

Hoje às 20:30 Facebook

O ex-líder Paulo Portas voltou esta quarta-feira às lides da campanha do CDS, com os candidatos de Aveiro, e Assunção Cristas já anunciou que irão aparecer juntos. No PSD, o clima aqueceu com Rui Rio a chamar hipócritas aos críticos internos. À Esquerda, Costa diz que o país precisa de mais imigrantes, Jerónimo quer acabar com a injustiça social e, para Catarina, foi um erro o PS terminar a legislatura com alterações à lei do trabalho. O PAN quer as questões dos animais no Ministério do Ambiente e não aceita que possa haver uma única pessoa em situação de escravatura.

PSD: Rui Rio abriu fogo sobre quem tentou "destruir" a sua liderança e agora surge em ações de campanha, como Marques Mendes que foi dar apoio à cabeça de lista em Leiria. "Hipócritas", acusou o líder do PSD. "As pessoas que durante um ano e tal andaram a procurar destruir o partido, a destruir a minha liderança, a destruir a direção nacional, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para isso, e chegar à última da hora [para] aparecer e dizer que dão um grande apoio é uma situação hipócrita", lamentou.

CDS: Paulo Portas participou numa ação de campanha em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, onde apelou à "concentração de votos" no partido para evitar "maiorias de esquerda radicalizadas". Cristas anunciou depois que já combinaram que farão campanha juntos. "Estou fora da vida política, mas sempre disse que ajudaria o partido em tempos de campanha, porque acho que é essa a função de quem o dirigiu durante 16 anos e, portanto, sempre disse que seria amigo do partido nos momentos decisivos. Se as circunstâncias forem difíceis ainda mais necessário é esse gesto", explicou Paulo Portas.

PAN: André Silva dedicou a primeira ação de campanha oficial a dois temas que são muito queridos ao PAN: o ambiente e a proteção animal. Numa visita ao Porto de Sines, reforçou a necessidade de se avançar ainda mais rápido com o fecho das centrais de produção de energia a carvão e insistiu no reforço das regras de transporte de animais vivos. Aliás, para o líder do PAN, as questões relacionadas com os animais deviam transitar do Ministério da Agricultura para o do Ambiente, por existirem "conflitos de interesses" com a atual tutela. E não esqueceu a luta contra o olival intensivo. Centrou-se, contudo, no recurso à mão-de-obra que pode ser proveniente de tráfico humano, considerando que "não é aceitável que em pleno século XXI possa haver uma única pessoa em situação de escravatura".

PS : Portugal precisa de mais imigrantes e "não há associações patronais que não peçam ao Governo para agilizar as autorizações de residência de quem quer vir trabalhar do estrangeiro", reclamou António Costa. "Essa ideia de que quem vem para Portugal vive à custa do subsídio de desemprego é julgar que nós somos a Suécia. Esse contingente não faz qualquer sentido", disse o também primeiro-ministro, garantindo que pretende acabar com essa limitação se voltar a formar Governo.

CDU: O pedido de fiscalização da legalidade das alterações à lei laboral já foi entregue no Tribunal Constitucional e Jerónimo de Sousa espera "a celeridade necessária" para corrigir aquilo que considera uma "injustiça social". O líder do PCP aproveitou a tarde para visitar as instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga. E brincou com o facto de estar "em território estrangeiro", uma vez que o laboratório é fruto de uma parceria com Espanha e os seus funcionários gozam do mesmo estatuto que um diplomata estrangeiro em Portugal.

BE: Catarina Martins diz que é "um erro" o PS ter terminado a legislatura com alterações ao Código de Trabalho, que, no seu entender, prejudicam os trabalhadores e aumentam a precariedade. "Este ataque à segurança do trabalho acrescenta agora um problema de princípio de igualdade, uma vez que esta medida ataca especialmente jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, e pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade no emprego", denunciou, durante uma visita ao Centro de Ciências do Mar do Algarve.