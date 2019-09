Notas da campanha: Rio e Costa começam semana pegados

Hoje às 20:30 Facebook

O arranque da campanha oficial não poderia ser mais tenso. No derradeiro frente-a-frente, Rui Rio acusou o PS de agir como se fosse dono de tudo, mas António Costa recusou lições de ética do PSD. Pelo CDS, Assunção Cristas denunciou falhanços do Governo na Saúde, enquanto, à Esquerda, a CDU reclamou a paternidade dos passes sociais e o BE exigiu ação para regularizar dívidas dos bairros sociais.

PSD: Rui Rio diz que "o PS desde sempre tem um tique: quanto está no poder olha para o Estado como se fosse dono disto tudo". E "o que distingue o Governo de António Costa relativamente ao passado é que temos não só casos de nomeações de militantes e simpatizantes do PS para altos cargos públicos, mas também dos próprios familiares", acusou ainda. O comentário surgiu depois de, num debate organizado pelas rádios, ter sido abordada a recente demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves.

PS: "Há uma coisa que no PS não existe: proclamações de banho de ética que depois é à medida do freguês", respondeu sem tardar António Costa no debate, recusando receber lições de ética de Rui Rio ou do PSD. E considerou a acusação "absolutamente infundada", quer em relação à história do PS, quer ao presente, apontando que o atual Executivo até nomeou pessoas do PSD para altos cargos públicos por as considerar capazes.

CDS-PP: Para Assunção Cristas, "este Governo falhou e incumpriu as promessas que fez no âmbito dos cuidados de saúde primários, nomeadamente na cobertura de médicos de família para todos os portugueses, nas unidades de saúde familiar (USF) e concretamente em Lisboa, naquilo que seriam os novos centros de saúde fora dos edifícios de habitação". Os ataques foram lançados no final de uma visita à USF de Benfica, em Lisboa.

CDU: Se foi possível aprovar o alargamento do passe social, isso deveu-se à luta da CDU e o PCP é pai desta medida, garantiu Jerónimo de Sousa. "O impacto do alargamento do passe é tão grande que todos procuram agora assumir a sua paternidade. Mas a realidade é que apenas um partido, o PCP, a CDU, colocou no seu programa eleitoral de 2015 a proposta de alargamento do passe social intermodal", defendeu em Lisboa, na estação de Santa Apolónia.

BE: Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, escolheu o bairro dos Lóios, em Marvila, para falar da "crise da habitação" e deixar um apelo: o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana tem de chamar os inquilinos dos bairros sociais para que se regularizem situações de dívidas relativas às rendas.

PAN: André Silva guardou as energias para o debate desta noite na RTP1/RTP3 onde todos os outros líderes dos partidos com representação parlamentar se vão juntar à discussão.