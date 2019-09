Notas da campanha: Tão amigos que eram

Hoje às 20:27 Facebook

É caso para dizer amigos, amigos, negócios à parte. Rui Rio não resistiu a usar, de novo, o trunfo do caso de Tancos na campanha. E, desta vez, atirou o amigo e recandidato a primeiro-ministro para o centro da polémica, considerando não ser "crível" que António Costa não soubesse do encobrimento. Na resposta, o verniz estalou.

PSD - O dia até começou com Rui Rio a acusar António Costa de "desespero" por na véspera ter acenado com a vinda do "diabo", caso os eleitores não votem no PS. Mas o líder do PSD acabou por não resistir a usar Tancos como uma arma contra o recandidato a primeiro-ministro, ao considerar "pouco crível" que António Costa não soubesse do encobrimento.

PS - António Costa não resistiu e tirou à cara de Rui Rio a posição que tem vindo a defender de se recusar a fazer "julgamentos na praça pública". "Eu não mudo de princípios fundamentais de dois em dois dias", atacou o candidato socialista, considerando que Rui Rio não o atingiu. "Atingiu a dignidade desta campanha", concluiu António Costa, que tinha passado o dia a defender que as empresas devem começar a valorizar o trabalho com os vencimentos.

BE - Costa só respondeu a Rui Rio mas também foi atacado pelo parceiro da geringonça. Para Catarina Martins será muito grave que se venha a concluir no caso de Tancos que "responsáveis políticos mentiram". Na agenda oficial, o tema do BE era, contudo, "os excedentes" da Administração Pública.

CDU - Jerónimo de Sousa que reiterou o piscar de olho ao eleitorado socialista, pedindo que os descontentes votem na CDU, limitou-se a defender que "ninguém está acima da lei". "A decisão é dos tribunais, fazendo com que a justiça funcione", sublinhou o secretário-geral do PCP.

CDS-PP - Assunção Cristas, que passou a entre a feira e um "banho" de espumante, também mergulhou na polémica sobre Tancos para acusar o Governo de "encobrimento vergonhoso" e de "impedir" que a Justiça funcione. A líder do CDS-PP entrou na onda de Rui Rio e exigiu explicações públicas do primeiro-ministro sobre o caso de Tancos.

PAN - O candidato do Pessoas-Animais-Natureza, André Silva, dedicou o dia de ontem à luta contra o eucalipto. E acabou por ser confrontado com a possibilidade de o PAN vir a suportar um Governo socialista, garantindo que será difícil uma "convergência" com o PS ou o PSD, porque discorda das ideias daqueles partidos para o país. Quanto a Tancos voltou a recusar falar especificamente no caso.