O apoio de Rui Moreira ao CDS que não chegou a sê-lo

JN Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Assunção Cristas não teve um dia fácil no Porto. A líder do CDS-PP, que foi vítima de tentativa de agressão na arruada na Baixa, ficou também pendurada no espetáculo esta quarta-feira à noite na Casa da Música.

O incidente começou quando o partido anunciou aos jornalistas que acompanham o CDS que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, estaria com Assunção Cristas num espetáculo na Casa da Música, o que fez com que muitos inferissem um apoio de Moreira à líder do CDS.

Perante estas notícias, o autarca fez um desmentido nas redes sociais, com a seguinte afirmação: "Para que fique claro; nunca fui filiado em qualquer partido; nunca apoiei candidaturas às legislativas. Qualquer notícia, que já hoje li, diferente disto, não corresponde à verdade".

E perante esta afirmação, o presidente da Câmara do Porto não esteve presente no concerto. Terminou assim o apoio partidário que não chegou a sê-lo mais rápido da história.

Recorde-se que Rui Moreira foi apoiado pelos centristas à Câmara do Porto.