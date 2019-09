"O PS é o único que tem como desafio o combate às alterações climáticas", diz Medina

Gina Pereira Hoje às 21:47 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, disse esta terça-feira que "o PS é o único partido no nosso país que há muitos e muitos anos trabalha elegendo como desafio o combate às alterações climáticas" e não acordou agora para esta problemática.

"Tenho visto sem grande perplexidade o oportunismo daqueles que descobriram hoje, em plena campanha eleitoral, a sustentabiliadde ambiental e o combate às alterações climáticas", disse o autarca da capital, garantindo que o PS não descobriu esta temática agora. "Não descobrimos hoje, não descobrimos isto ontem, não descobrimos isto depois de uma qualquer notícia de jornal depois de uma manifestaçºao", disse no primeiro comício oficial da campanha eleitoral do PS no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

"Quem quer verdadeiramente uma agenda dedicada às alterações climáticas só tem uma escolha, só tem um voto nas próximas eleições: é o voto em António Costa e no PS", disse o autarca, apontando as alterações climáticas como uma das três principais preocupações netsa campanha.

As outras preocupações foram os transportes públicos, elogiando o passe unico, "uma realidadae que mudou a vida de milhares e milhares de famílias", com mais de 30% de passageiros. "Hoje temos menos carros a entrar nas principais vias de acesso à Área Metroplitana de Lisboa (AML), mesmo com a economia a crescer, porque houve a coragem de tomar esta decisão", disse.

A outra preocuapação foi o acesso à habitação, tendo Medina admitido que "vivemos hoje uma grave crise no acesso à habitação".