PAN quer acabar com apoios para eucaliptos

É preciso coragem para "deseucaliptar" Portugal, considerou, esta quinta-feira, o candidato do PAN. André Silva exigiu o fim dos apoios públicos para as plantações de eucaliptos.

A luta já vem pelo menos desde 2017, quando o PAN entregou, no Parlamento, um projeto de lei para suspender a plantação de eucaliptos no país. Esta quinta-feira, voltou à agenda do partido, durante uma visita de André Silva à Serra de Monchique, onde ainda são visíveis as marcas do grande incêndio precisamente de há dois anos, que consumiu 27 mil hectares de floresta,.

"Tem que se rever e reajustar os planos regionais de ordenamento florestal [aprovados em 2018] porque ainda contém muitas áreas de eucalipto", apontou André Silva, lamentando que aquela espécie ainda seja considerada prioritária.

Para André Silva, é preciso coragem para "deseucaliptar" Portugal, acabando com os apoios públicos àquele tipo de plantações, direcionando-os para o cultivo de espécies autóctones.

Isso não quer dizer, contudo, que o PAN quer acabar com todos os eucaliptos em Portugal, deixou claro André Silva. O porta-voz do PAN entende é que se deve caminhar no sentido de o país ter apenas "uma pequena parcela suficiente para produzir pasta de papel".

"Temos que caminhar para uma situação em que direcionamos e privilegiamos os fundos públicos para espécies autóctones", vincou André Silva, explicando que "a floresta autóctone permite capturar e reservar água no solo" e alimentar "os lençóis freáticos".