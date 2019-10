PAN quer acabar com explorações de petróleo e gás no país

Hermana Cruz Hoje às 18:02 Facebook

O PAN tudo fará para que não existam explorações de petróleo e de gás no país. Essa foi a garantia deixada, nesta tarde de terça-feira, por André Silva, depois de visitar o local onde poderá haver uma exploração de gás, em Leiria.

"Os recursos fósseis, do nosso ponto de vista, estão absolutamente obsoletos", afirmou André Silva, nesta tarde de terça-feira, no final de uma visita ao local onde está previsto um furo de prospeção de gás natural, na Bajouca, em Leiria. Para o PAN, a produção energética "não pode passar por explorar gás e petróleo no nosso país". Por isso, o partido garante que "tudo fará" para que não ocorram mais concessões nem para que ocorra qualquer prospeção.

"Não faz sentido que os principais partidos do nosso sistema democrático continuem com a lenga lenga do temos que conhecer o que temos de baixo do nosso subsolo. Isso mais não é do que adiar a possibilidade de haver aqui uma exploração no nosso país de hidrocarbonetos", sustentou André Silva.

Para o porta-voz do PAN também "não faz sentido" o país "transitar para uma economia de baixo carbono e, no que toca à produção de energia", continuar a explorar hidrocarbonetos. "Temos que transitar de uma economia baseada no petróleo para uma economia baseada no renovável, no eólico e no fotovoltaico", defendeu André Silva, acusando o PS de estar a adiar a discussão para depois das eleições, com o intuito de permitir explorações de recursos fósseis.

"O que disse o Governo PS foi que relativamente aos projetos que ainda estão em vigor, este e outras novas concessões que eventualmente poderão ocorrer, só se iria pronunciar depois de outubro 2019, o que é o mesmo que dizer que não quer debater este tema polémico em altura de eleições. Vão querer evidentemente fazer esta exploração de recursos fósseis que no nosso ponto de vista estão absolutamente obsoletos", acusou André Silva, referindo que, no caso de Leiria, o distrito já foi demasiado fustigado por "situações ambientais negativas", como os fogos florestais.

Confrontado com os receios de um grupo de moradores da Bajouca, André Silva garantiu que o PAN estará "do lado das populações". "Iremos apoiar as populações para que isto não vá para a frente. Tudo faremos para que a prospeção não ocorra", deixou claro o porta-voz do PAN, evidenciando que é para situações como aquele, em Leiria, que o partido propõe a criação de referendos locais, no âmbito da reforma do sistema político.