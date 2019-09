PAN quer questões dos animais no Ministério do Ambiente

Hermana Cruz Hoje às 14:13, atualizado às 14:27 Facebook

Não faz sentido as questões relacionadas com os animais, sobretudo com a produção, estejam sob a alçada do Ministério da Agricultura. Até pode existir "um conflito de interesses", considera André Silva. Para o candidato do PAN, a matéria tem que "transitar" para o Ministério do Ambiente.

A visita era ao Porto de Sines para falar sobre o encerramento das centrais de produção de energia a carvão e para garantir que os cerca de 100 funcionários, afetos àquela estrutura, poderão ser requalificados para que não percam o emprego. Mas André Silva acabou por falar mais de um tema querido do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), e que motivou algumas iniciativas legislativas durante os últimos quatro anos: as regras de transporte de animais.

"O PAN propôs, por diversas vezes e chegou a acompanhar petições, para que existissem veterinários a bordo, uma maior fiscalização no embarque e acompanhamento durante o transporte e o descarregamento, além do fim do apoio para animais exportados", enumerou André Silva, nesta manhã de quarta-feira.

É que, segundo o PAN são escassas as regras que garantem o bem-estar animal durante o transporte, sobretudo de animais de pecuária. Aliás, as poucas que existem não estão a ser cumpridas, alega o candidato do PAN. Acresce que "está a ser violada a diretiva comunitária relativamente ao transporte de longa duração", lamenta André Silva, considerando que não faz sentido que a União Europeia tenha "uma grande preocupação em relação aos métodos de abate" e depois Portugal esteja a exportar animais para países onde essas regras não são cumpridas.

"Entendemos que as regras devem ser reforçadas", sustentou André Silva, considerando, nesse âmbito, que as questões relacionadas com os animais, em particular a sua produção, devem sair "do guarda-chuva do Ministério da Agricultura". "Devem estar num outro âmbito, no Ministério do Ambiente. Parece-nos que não faz sentido estarem no Ministério da Agricultura. Parece-nos que há um conflito de interesses", sustentou o porta-voz e deputado do PAN.

Questionado sobre as críticas de que o PAN tem vindo a ser alvo de partidos da direita e da esquerda, André Silva considerou que são um sinal de que o Pessoas-Animais-Natureza está a "crescer". "Continuamos a olhar para os outros partidos numa perspetiva mais de colaboração do que competição. É importante estabelecer pontes, quer à esquerda ou à direita, para fazer avançar as nossas causas", defendeu André Silva.