Pedro Filipe Soares: "Um voto no BE é a garantia que não há uma maioria absoluta"

Joana Almeida Silva Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Num jantar-comício em Viana do Castelo, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda disse que "um voto no BE é a garantia que não há uma maioria absoluta".

É uma mudança estratégica na volta que o BE faz pelo país. O primeiro grande comício do partido em Viana do Castelo surge com uma pretensão: mobilizar para conseguir pela primeira vez um deputado pelo distrito.

Para contrariar os resultados de 2015, Pedro Filipe Soares pediu o voto da terra minhota e sublinhou que, em dia de greve climática que levou milhares às ruas, a luta deve chegar até às urnas.

"Onde o CDS elegeu um deputado, mas vai deixar de eleger", Pedro Filipe Soares pediu uma estratégia que vai para além do Minho. "Um deputado perdido pela Direita é um deputado do BE", disse.

Voltou-se para a Direita e não só. "Quando António Costa diz que não há forma de dizer se um voto no PS é ou não um voto por uma maioria absoluta, nós podemos com toda a certeza dizer que um voto no BE é a garantia que não há uma maioria absoluta", disse ao jantar numa sala com dezenas de militantes.