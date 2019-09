Primeiro-ministro quer Cultura com 2% do Orçamento de Estado

Hoje às 16:08 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, apontou hoje como meta aumentar o financiamento da Cultura até aos 2% do Orçamento do Estado ao longo da próxima legislatura, argumentando que a "criatividade é básica" para a inovação.

"Temos de ter como meta chegar aos 2% do Orçamento de Estado ao longo da próxima legislatura de forma a dar sustentabilidade ao financiamento da Cultura porque a criatividade é básica para termos uma sociedade assente, efetivamente, na inovação", disse.

O governante falava no almoço-debate "Portugal, que Futuro?" promovido pelo Clube Fenianos Portuenses, no Porto.

Na sua opinião, é necessário fazer um esforço para prosseguir um aumento do financiamento da atividade cultural.

António Costa acrescentou que, neste momento, se se juntar "o conjunto do financiamento à Cultura dos diferentes ministérios, desde o Ministério da Educação com ensino artístico, desde o Ministério dos Negócios Estrangeiros com a promoção da língua, à atividade do próprio Ministério da Cultura, estamos ligeiramente acima de 1% do Orçamento de Estado".