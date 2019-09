PS e PSD ainda a descer, CDU a recuperar

Rafael Barbosa Hoje às 20:00 Facebook

Ao oitavo dia de sondagem diária da Pitagórica para ao JN, TSF e TVI, o PS mantém-se destacado na frente (37,1%), mas volta a descer um pouco mais do que o PSD (26,4%). O maior salto do dia, no entanto, é da CDU, que ganha mais de um ponto (6,4%).

Ao contrário dos comunistas, o CDS continua a sua descida aos infernos, não parecendo ganhar nada com a postura agressiva que adoptou relativamente ao escândalo de Tancos: perde mais quatro décimas, para ficar nos 3,6%. Só não é ultrapassado este sábado pelo PAN, porque também este partido está em dia não, perde meio ponto percentual e fica nos 3,1%. O BE volta a recuperar umas décimas e continua solidamente agarrado ao terceiro lugar, com 10,4%.

Outro partido de esquerda, o Livre, também está em fase positiva (1,3%). Já o Chega (1,1%) e o Aliança (0,7%) estagnaram. Na verdade, entre os que procuram chegar pela primeira vez ao Parlamento, quem merece o maior destaque é, outra vez, o Iniciativa Liberal, que tem agora uma projeção de 2% e poderá estar a ser o principal beneficiário da erosão que denotam os centristas quase desde o arranque desta "tracking poll".

Tancos não ajuda PSD e CDS

Está ou não o caso Tancos a fazer mossa a António Costa? À primeira vista, poderia dizer-se que sim. Os socialistas estão a descer há dois dias, acumulando uma perda de 1,2 pontos percentuais, o que coincide com a chegada à campanha eleitoral de um tema com enorme potencial de dano para o atual Governo.

Mas, se o PS está a ser castigado com Tancos, não é nem o PSD, nem o CDS, quem está a capitalizar. Os dois partidos de centro-direita estão com tendência negativa, quer se compare os resultados de um dia para o outro, quer se tenha em conta o médio prazo. Rui Rio está a descer há quatro dias e acumulou uma perda de 2,1 pontos. Assunção Cristas está com tendência negativa há dois dias, perdendo quase um ponto, mesmo partindo de um patamar já muito baixo.

É importante relembrar, todavia, que a forma como é composta a amostra da "tracking poll", não permite ainda uma análise completa às ondas de choque da explosão de Tancos. Uma vez que todos os dias são acrescentadas 150 entrevistas e retiradas as 150 mais antigas, só com a divulgação dos resultados de domingo teremos a totalidade dos 600 indivíduos capazes de incluir na sua avaliação eleitoral o escândalo que envolve um ex-ministro da Defesa, acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, entre outros crimes.

Diferença entre PS e PSD a cair

Outro dado importante para tomar o pulso ao momento eleitoral é o da diferença entre os dois primeiros: e a verdade é que está há três dias a estreitar-se. Na quarta-feira passada, quando a amostra ainda não podia refletir o escândalo de Tancos, era de cerca de 12 pontos. Este sábado fica abaixo dos 11 pontos.

Quando se comparam os resultados de PS e PSD nos diferentes segmentos (intenção direta de voto, sem distribuição de indecisos), percebe-se, por exemplo, que nas faixas etárias, a maior oscilação prejudica os socialistas, que perdem mais de seis pontos entre os 45 e os 54 anos, de um dia para o outro.

Mas há um outro indicador que talvez justifique algum optimismo entre os estrategas do Largo do Rato: entre o eleitorado com 55 ou mais anos, o maior segmento, Costa até sai reforçado em mais um ponto, ampliando a diferença face a Rio para 22 pontos percentuais (42,2% contra 20,4%).

Na análise micro aos escalões de rendimento, a evolução nunca ultrapassa o ponto percentual, mas há ainda assim um dado relevante, mais uma vez em benefício do PS: continua a liderar, com cerca de 15 pontos de diferença, nos que, sendo classe média, têm salários e pensões mais baixas, ou seja, e de novo, o maior segmento.

No que diz respeito à geografia, as diferenças com maior significado entre PS e PSD são agora na região do Porto (cerca de 12 pontos) e na região de Lisboa (cerca de 10 pontos). É importante salientar, no entanto, que a análise de qualquer segmento (idade, rendimento, região) deve ser lida com reservas, uma vez que se trata de amostras com um número reduzido de inquiridos.

CDU regressa à casa de partida

A CDU está na prática de regresso à casa de partida. Quando a sondagem diária arrancou tinha 6,8% e está agora nos 6,4%. Mas a evolução não foi linear: na quinta-feira sofreu uma queda aparatosa e este sábado regista uma forte recuperação.

Olhando para os detalhes, verifica-se, face ao desastre de há dois dias, que é nos escalões mais velhos que os comunistas melhor se recompõem, com destaque para os eleitores de 55 e mais anos, em que a subida foi de quase um ponto e meio (para 6,7%).

As classes médias voltam a ser a principal força da CDU, mas onde se regista o maior impulso é entre os mais pobres (embora este segmento seja particularmente vulnerável a grandes oscilações em todos os partidos).

Ao nível da geografia, a CDU continua a ter o seu melhor resultado em Lisboa (6,1%), embora até esteja mais abaixo do que há dois dias. A maior recuperação é nas regiões Norte e sobretudo na Sul (marca agora 13,1%). Pode não ter grande impacto no número de deputados, mas talvez seja importante para manter presença forte no Baixo Alentejo.

CDS vai de mal a pior

Se o PCP tem razões para respirar de alívio, o mesmo não pode dizer outro dos partidos que tem presença forte desde a originária Assembleia Constituinte. O CDS começou mal (5,2%) esta sondagem diária, mas arrisca acabar pior (a projeção atual é de 3,6%).

Assunção Cristas já tinha sido das mais agressivas (a par de Catarina Martins) no único debate que juntou os seis principais candidatos, mas na prática isso representou uma perda de um ponto. Voltou a ser a primeira na tentativa de implicar António Costa no caso Tancos - o primeiro-ministro ou era "conivente" ou "incompetente" - e o resultado é de novo negativo, com mais um ponto a perder-se.

Na análise aos segmentos, recorrendo à intenção direta de voto, sem distribuição de indecisos, percebe-se que a perda é maior precisamente entre os grupos em que tinha mais apoio: cai quase um ponto na faixa dos 35/44 anos, tal como entre uma classe média que tem um rendimento um pouco melhor. Lisboa é a única região em que supera os quatro pontos (4,1%).

Liberais em Lisboa e Porto

Com o PSD e CDS a perderem gás, aparece o Iniciativa Liberal em alta. Um novo partido que claramente disputa espaço no centro-direita e que consegue este sábado uma projeção de 2%. Nos partidos que procuram chegar pela primeira vez ao Parlamento, o único que se aproxima é o Livre, que marca agora 1,3%.

Quando se analisam os segmentos da amostra, para perceber onde é que o Iniciativa Liberal tem os pontos fortes, os resultados são consistentes com os últimos dias. Por exemplo, é entre os eleitores homens, dos 35 aos 44 anos, que consegue o seu melhor resultado na intenção direta de voto (sem distribuição de indecisos): 2,9%.

Alerte-se de novo para a reduzida dimensão destes segmentos da amostra, mas acrescente-se que continua a ser entre os eleitores de maior rendimento que os liberais se movem como peixe na água: são agora 5,1%, só superados por PS (26,8%), PSD (19,5%) e BE (13,4%).

Finalmente, é sobretudo em Lisboa que está a melhor hipótese de chegar à Assembleia da República: continua a marcar 2,7% na região que inclui o maior círculo eleitoral do país e onde o PAN, em 2015, precisou de apenas 1,97% para eleger um deputado. Mas a maior subida, na verdade, é na região do Porto (3,3%), embora neste segmento seja habitual haver grandes oscilações, até de um dia para o outro, e se recomende portanto o dobro da prudência.