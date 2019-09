PS lidera audiências dos debates e PAN destaca-se

Rui Pedro Pereira Hoje às 09:00 Facebook

O Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, recebe, esta segunda-feira, o grande debate entre António Costa e Rui Rio, num programa que será transmitido em simultâneo por SIC, RTP e TVI, o que deve garantir audiências recorde. Mas quantos telespetadores conquistaram os líderes partidários dos seis maiores partidos (PS, PSD, BE, PCP, CDS e PAN) nos debates organizados pelas televisões na semana passada?

Através de uma sondagem realizada pela empresa GfK para o JN, que inclui os debates transmitidos até ao passado dia 12 na SIC, RTP1 e SIC Notícias - a TVI só disponibilizou os dados mais tarde -, é possível verificar que o debate António Costa/Jerónimo de Sousa, transmitido pela SIC, foi o mais visto entre todos os realizados, com 24% de "share" - percentagem de espetadores que optou por sintonizar o canal durante um período de horário -, e 11,2 de "rating" - a percentagem de indivíduos que vê um programa -, o que significa uma audiência de quase um milhão e 60 mil telespetadores.

Em segundo lugar dos debates das legislativas mais vistos aparece, novamente, o secretário-geral do PS, desta vez num frente a frente com o líder do PAN. Mais uma vez foi a SIC a transmitir e os números não enganam: 23,5% de "share", 11,3 de "rating" e um milhão e 65 mil espetadores a assistir - refira-se que, apesar do número de pessoas nesta transmissão tenha ultrapassado a o primeiro debate, as televisões e os "targets" comerciais valorizam o "share".

Em terceiro lugar, também no terceiro canal, surge o confronto entre Rui Rio e Assunção Cristas: 20,2% de "share", 9,6 de "rating" e menos de um milhão de telespetadores.

Destaque nas audiências da GfK para a prestação do líder do PAN, André Silva, que além de estar no segundo debate mais visto, aparece também no quinto, ao esgrimir argumentos com Rui Rio: 14,2 de "share", 7,3 de "rating" e quase 700 mil telespetadores.

A TVI fechou a primeira semana de debates na última sexta-feira. António Costa e Assunção Cristas estiveram frente a frente e conquistaram 935 mil pessoas. O debate foi exibido em simultâneo com a TVI24, que reuniu mais 58 telespetadores.