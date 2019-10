PS volta a subir e deixa o PSD a nove pontos

Rafael Barbosa Hoje às 19:00 Facebook

Ao 12.º dia de sondagem da Pitagórica para o JN, TSF e TVI, os socialistas atiram para trás das costas os efeitos do caso Tancos. Sobem quase dois pontos de um dia para o outro (para 37,4%) e deixam o PSD a quase nove pontos (com 28,5%).

Quando faltam apenas dois dias de campanha eleitoral e quatro para votar, parecem resolvidas as dúvidas sobre quem deverá ganhar as eleições legislativas. António Costa tem agora uma vantagem de quase nove pontos sobre Rui Rio e a certeza de que o caso Tancos já não causa estragos. Mais: o PS recuperou quase tudo o que perdeu desde que o escândalo explodiu na campanha, na quinta-feira passada.

Não é no entanto à custa do PSD que os socialistas estão a recuperar. Os sociais-democratas estão há três dias estacionados no mesmo patamar, depois da subida relativamente generosa que o período mais crítico do caso Tancos lhes terá proporcionado. Ou seja, o PS estará desta vez a crescer à custa dos seus parceiros de "geringonça".

A CDU desce ligeiramente para 7,4%, mas o problema mais agudo nesta altura parece ser o do BE: porque perde mais seis décimas; porque marca agora 8,9% na projeção de resultados, no que é um regresso aos valores com que partiu para esta "tracking poll"; e porque, com alguns altos e baixos, os bloquistas registam uma tendência de queda continuada, desde que chegaram aos 10,6% (o topo), há precisamente uma semana.

PAN a duas décimas do CDS

Há movimentações importantes nos outros dois partidos parlamentares. Em sentidos inversos e trazendo um acréscimo de emoção para a reta final da campanha: CDS e PAN estão agora praticamente empatados (são apenas duas décimas de vantagem para os centristas).

Assunção Cristas que, no arranque desta sondagem diária, conseguiu chegar aos 5,5 pontos, está agora nos 4%, com André Silva a aproximar-se. Depois de uma grande regularidade, o partido animalista e ambientalista parece agora embarcar num verdadeiro carrossel: passou do seu pior resultado (2,9%) para o melhor (3,8%), de um dia para o outro.

Analisando os diferentes segmentos da amostra (intenção direta de voto, sem distribuição de indecisos), mantém-se uma semelhança entre os dois partidos: têm ambos mais apoios no eleitorado feminino do que no masculino. Quando o que está em causa é a idade do eleitor, o CDS só vai à frente no segmento dos que têm 55 e mais anos (em qualquer caso, o mais numeroso e o que menos se abstém, o que representa uma mais valia), enquanto o PAN lidera nos três restantes.

No que diz respeito aos diferentes escalões de rendimento, os centristas têm mais apoio nos dois extremos, enquanto o PAN vai à frente na classe média. É importante lembrar, como sempre, que esta análise deve ser lida com reservas, uma vez que são amostras com um número reduzido de inquiridos.

Ainda assim, e no que diz respeito à geografia, as lutas mais importantes fazem-se nas regiões urbanas de Lisboa e Porto (os dois maiores círculos eleitorais do país). O PAN aliás, está muito concentrado nestas zonas urbanas, enquanto o CDS tem uma presença mais visível no resto do país. No Porto, é o PAN que vai, por ora, à frente, com mais um ponto. Em Lisboa, é o CDS, com mais seis décimas.

Mas há um outro sinal que explica esta aproximação. Quando se pergunta aos eleitores como evoluiu a sua opinião sobre cada um dos líderes partidários, Assunção Cristas e André Silva trocaram esta quarta-feira, e pela primeira vez, de posição. Têm ambos saldo negativo (diferença entre os que melhoraram ou pioraram a sua opinião), mas a vantagem é do deputado do PAN.

PS mais forte em Lisboa e no Centro

Vale a pena analisar, com maior detalhe, o que aconteceu no PS, depois da recuperação desta quarta-feira, comparando com o panorama entre os sociais-democratas. Nas faixas etárias, a recuperação socialista fez-se sobretudo no segmento dos 35/44 anos (mais cinco pontos), mas talvez mais importante seja confirmar que a distância nos que têm 55 ou mais anos (o maior contingente e os que mais participam nas eleições) é de 11 pontos relativamente aos sociais-democratas.

Analisando a evolução do voto em função do escalão de rendimento, foi entre os mais pobres que o salto do PS foi maior (10 pontos). Mas este é o segmento menos numeroso e mais vulnerável a oscilações. Acontece que os socialistas parecem ter uma garantia adicional entre uma classe média de salários e pensões mais baixas, que é o que tem o maior contingente, e em que estão 16 pontos à frente do PSD.

Ao nível da geografia, e apesar do crescimento do PS a nível nacional, confirma-se a tendência para a perda de força na região Norte. O PSD passa finalmente para a frente (27,5% face a 25,7%), liderando também no Porto (29,2% face a 27,1%). A subida do PS faz-se sobretudo à custa da região Centro, onde ganha sete pontos e fica com nove de vantagem sobre o PSD (32% face a 23,2%).

Em Lisboa não há mexidas mas os socialistas continuam a frente, com 16 pontos de vantagem (33,1% face a 17,5%). Recorde-se que são valores de intenção direta de voto (sem distribuição de indecisos), mas que o reduzido número de inquéritos associados a cada um destes segmentos da amostra obriga a fazer leituras com a máxima reserva.

Chega cresce, Livre afunda-se

Há várias mudanças também ao nível dos pequenos partidos que espreitam uma oportunidade de se estrearem no Parlamento. Boas notícias só para o Chega de André Ventura, que está a fazer uma ponta final em crescendo e marca uma projeção de 1,5% (com distribuição de indecisos). Mas isso não faz com que aumentem as hipóteses de eleger um deputado, uma vez que na região de Lisboa soma escassas décimas.

As más notícias são sobretudo para os dois partidos que durante mais tempo pareciam estar a conquistar os votos suficientes para eleger pelo menos um deputado. O Livre de Rui Tavares, depois de um crescimento lento e sustentado até aos 1,5%, cai de repente para os 0,8%. Pode ser uma das vítimas da subida do PS e do chamado voto útil.

O Iniciativa Liberal de Carlos Guimarães Pinto, que chegou a marcar 2% (o melhor resultado de todos os pequenos partidos), começou desde então a cair e vai agora nuns residuais 0,4%. Quanto ao Aliança de Pedro Santana Lopes continua nos 1,1%, mas tão mal como todos os outros em Lisboa e portanto muito longe dos 1,97% com que o PAN conseguiu eleger um deputado há quatro anos.

Números

65,8%

Nunca foi tão alta a percentagem dos portugueses que dizem ser desfavoráveis a uma maioria absoluta. Mas também nunca foi tão alta a percentagem (81,8%) dos que acreditam numa vitória socialista no próximo domingo.

92%

Há muito pouca gente que não tenha espreitado o que se vai passando na campanha. São pelo menos 9 em cada 10 portugueses. O número tem subido, uma vez que no arranque da sondagem diária eram "apenas" 79,8%.

11,2

Rui Rio continua a ser o campeão na avaliação aos diferentes líderes partidários. É o que tem melhor saldo (diferença entre quem melhorou ou piorou a sua opinião) entre os seis que estão representados no Parlamento. A acompanhar o líder do PSD em terreno positivo só Jerónimo de Sousa, embora apenas seguro por um fio (saldo positivo d