PSD quebra e distância para o PS volta a aumentar

Ao quinto dia de sondagem diária, travões a fundo. Segundo o estudo da Pitagórica para o JN, TSF e TVI, a diferença entre PS (36,4%) e PSD (27%) volta a crescer, à custa de uma quebra dos sociais-democratas.

Quanto aos restante partidos, a principal novidade vem dos mais pequenos, com a Iniciativa Liberal a chegar aos 1,8% e o Livre aos 1,2%. BE (10,6%), CDU (6,9%) e CDS (4,4%) estacionaram. E o PAN perde gás, desperdiçando quase um ponto percentual de um dia para o outro. Está agora nos 3%.

Amostra renovada e mudança na tendência

Esta é a primeira vez que a "tracking poll" revela uma quebra de tendência dos dois primeiros classificados. À quinta entrega, o PS não só já não desce, como sobe quatro décimas, para chegar aos 36,4%. Ainda assim, não haverá ainda razão para respirar de alívio no Largo do Rato. Desde que a Pitagórica iniciou estes inquéritos diários, António Costa perdeu mais de quatro pontos percentuais.

Aliás, se o fosso entre os dois principais partidos volta a alargar (está agora nos 9,4 pontos percentuais) isso deve-se sobretudo à quebra dos sociais-democratas, que perdem um ponto e meio de um dia para o outro, interrompem uma série de vários dias de recuperação e quase regressam à casa de partida: os 27% que Rui Rio consegue agora são apenas mais quatro décimas do que o valor conseguido no arranque do inquérito. Mas são, ainda assim, mais quatro pontos do que o resultado do barómetro publicado em meados de setembro.

Esta quebra de tendência coincide com o facto de, pela primeira vez, a amostra ser completamente diferente da primeira sondagem. Recorde-se que as projeções são sempre feitas com base numa amostra de cerca de 600 inquiridos, mas que, a cada dia, são eliminadas as 150 entrevistas mais antigas, e incluídas as 150 mais recentes. Ou seja, a cada quatro dias a amostra será completamente renovada.

Distância em Lisboa a encurtar

Numa análise mais fina às intenções diretas de voto (sem distribuição de indecisos), percebe-se melhor como se está a mover o eleitorado entre o PS e o PSD. Quando o foco é a idade dos inquiridos, confirma-se que a quebra de tendência na projeção foi suficiente para que os socialistas recuperassem a liderança em todos os segmentos. Entre os mais velhos (55 em diante), que constituem o maior contingente, a vantagem mantém-se nos dez pontos percentuais.

Há mudanças também quando se analisam os escalões de rendimento. Não só o PS lidera em todos eles, como a evolução já não é linear. Ainda que a um menor rendimento corresponda um maior apoio aos socialistas, é agora no que poderíamos designar por classe média baixa que encontram maior conforto e não entre os mais pobres. Ao contrário, já não é entre os que têm mais rendimento que é maior o apoio ao PSD, centrando-se ligeiramente mais abaixo, no equivalente a uma classe média um pouco mais abonada.

Finalmente, na análise à geografia humana, o PS mantém-se à frente em todas as regiões. No Porto, Norte e Centro com escassos dois pontos de vantagem. Em Lisboa, já foram 15 e são agora sete (25,2% face a 18,4%). É importante salientar, no entanto, que a análise por segmentos deve ser lida com reservas, uma vez que se trata de amostras com um número reduzido de inquiridos.

Liberais e Livre continuam a crescer

Voltemos à projeção de resultados a nível nacional, para lembrar que a segunda maior novidade do dia é a confirmação do crescimento de dois pequenos partidos sem representação parlamentar, o Iniciativa Liberal (que se estreia em legislativas) e o Livre (o partido que esteve mais perto de eleger em 2015).

Os liberais de Carlos Guimarães Pinto chegam a uma projeção de 1,8%, acelerando a trajetória de crescimento. Mas é em alguns dos segmentos da amostra (sem distribuição de indecisos) que a mudança aparenta ser mais espetacular.

Nas duas faixas etárias entre os 35 e os 54 anos marcam agora quase três pontos percentuais (mais um do que no dia anterior); entre os que têm maiores rendimentos recebem um apoio de 4,7% (subida de um ponto e meio); e, finalmente, em Lisboa, o maior círculo eleitoral do país, estariam agora nos 3,4% (subida de ponto e meio).

Mais à Esquerda, o Livre chega agora a uma projeção de 1,2%. Coincide com os liberais no apoio mais forte das faixas etárias entre 35 e 54 anos, embora não ultrapasse os dois pontos percentuais; mas divide a sua colheita entre os que têm maior (1,3%) e menor (1,7%) rendimento; e mantém-se nos 2% na região de Lisboa (recorde-se que, há quatro anos, o PAN elegeu o seu único deputado com 1,97% no círculo da capital).

PAN perde quase um ponto

A terceira novidade do dia é a queda acentuada do PAN: quase um ponto percentual, para ficar agora nos 3%. Uma quebra dos animalistas/ambientalistas que dá algum alívio ao CDS, uma vez que estacionou nos 4,4%. Mas voltemos à análise da intenção direta de voto (sem distribuição de indecisos), para perceber melhor esta luta pelo quinto lugar.

André Silva mantém a liderança na faixa etária dos 45/54 anos (5,9%), enquanto Assunção Cristas domina nos 35/44 anos (6,3%). No que diz respeito aos rendimentos, a diferença fundamental entre os dois partidos está no segmento dos que ganham mais: o CDS recebe um apoio de 5,4%, enquanto o PAN se fica pelos 2%. Nos dois escalões intermédios estão rigorosamente empatados, para no final da escala ser de novo o CDS o mais apreciado.

Finalmente, e no que diz respeito às diferentes regiões do país, a quebra do PAN teve o efeito de permitir a ultrapassagem do CDS em Lisboa. Os animalistas/ambientalistas mantêm-se à frente no Norte e no Sul. Quantos aos centristas, é no Porto que conseguem o seu melhor resultado (4,4%).

Dia de "descanso" à Esquerda

À Esquerda do arco parlamentar, o quinto dia é de "descanso". BE (10,6%) e CDU (6,9%) sobem uma décima, sendo que o Bloco é o partido que revela maior regularidade ao longo desta "tracking poll", e logo na vertente mais ambicionada: sempre a subir, ainda que de forma mais lenta nos últimos dias. A afirmação é válida para a projeção nacional, mas também na intenção de voto direta sem distribuição de indecisos.

Quanto à coligação liderada pelos comunistas, regista um outro tipo de regularidade: sofre mais oscilações, mas mantém-se, nesta altura, quase no ponto que tinha à partida na "tracking poll". Na análise aos segmentos da amostra, Jerónimo de Sousa recolhe maior apoio entre os que têm 55 ou mais anos (7,1%); entre uma classe média de baixo rendimento (8,4%); e entre os que vivem em Lisboa (8,2%) e no Sul do país (9,7%).

Rio é o único com saldo positivo

A exposição mediática inerente a uma campanha eleitoral não está a ter os mesmos efeitos sobre os principais líderes partidários. Se é certo que Rui Rio é caso único de saldo positivo (diferença entre quem melhorou e piorou a sua opinião sobre o líder do PSD), com 13,1 pontos, a evolução ao longo da "tracking poll" traz más notícias: sempre a descer, marcando agora menos cinco pontos do que no arranque. Serão os benefícios do primeiro frente a frente com António Costa a esfumarem-se?

Catarina Martins regista a mesma trajetória descendente e tem agora saldo zero. Para os restantes, as notícias também não são boas, uma vez que continuam todos abaixo da linha de água, com destaque para André Silva (23,5 de saldo negativo). Ainda assim, o líder do PAN poderá argumentar que está a recuperar, ao contrário de Assunção Cristas (10,9 de saldo negativo), de novo a afundar na opinião que os eleitores têm da sua prestação.

Jerónimo de Sousa está, por sua vez, a fazer uma corrida de trás para a frente, mas a ritmo lento. Mas pode dizer que está próximo de passar para o lado positivo (tem 0,5 de saldo negativo). Ao contrário de António Costa, que acusa ligeiras oscilações, mas sempre bem abaixo na escala (tem agora um saldo negativo de 8,9 pontos).

23,9%

O número de indecisos desce devagar, mas continua acima do valor com que arrancou esta sondagem diária (22,4%). As mulheres (26,3%) são mais indecisas que os homens (21,2%). O valor mais elevado regista-se no segmento dos mais jovens (18 a 34 anos), com 35%.

74,8%

O PS vai vencer as eleições legislativas de 6 de outubro, acreditam os portugueses. Mas no arranque da "tracking poll" eram mais (79,5%) os que tinham essa crença. Ao contrário cresce o número dos que rejeitam uma maioria absoluta (64,2%).