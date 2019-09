Hoje às 19:41 Facebook

Quase três mil presos e doentes internados votaram antecipadamente para as eleições legislativas de 6 de outubro, entre segunda-feira e esta quinta-feira, de acordo com a informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Segundo o relatório disponível na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), 2802 eleitores que estão presos ou internados exerceram antecipadamente o direito de voto nas eleições para a Assembleia da República.

Do total, 2663 correspondem a presos e os restantes 139 a doentes internados, especifica o documento consultado hoje pela Lusa.

Apesar de o mecanismo para votar antecipadamente apenas ter sido disponibilizado à população em geral nas eleições europeias de 26 de maio, os presos e os doentes internados já podiam votar antecipadamente.

Neste caso, o pedido de voto antecipado tinha de ser feito ao presidente da câmara até 16 de setembro, e o período para votar decorreu entre 22 e 25 de setembro.

Entre a segunda-feira passada e esta quinta-feira, os presidentes das autarquias deslocaram-se aos estabelecimentos hospitalares/prisionais do seu concelho e recolheram os votos.

Em relação às últimas eleições legislativas, em 2015, houve mais 2038 eleitores nestas condições a votar -- 1988 presos e 50 doentes internados -, correspondendo a um aumento de cerca de 27%.

As legislativas para eleger os 230 deputados ao parlamento estão marcadas para 06 de outubro.

Concorrem a esta eleição, a 16.º em democracia, um número recorde de forças políticas -- 20 partidos e uma coligação.