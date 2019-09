"Queria morrer onde nasci e tenho 10 dias para deixar a casa"

Joana Almeida Silva Hoje às 21:40 Facebook

Quando a campanha sai à rua, há quem esteja no passeio à espera de ver passar quem decide. No Porto, Maria Augusta esperou até falar com Catarina Martins.

Maria Augusta Ferrão está sentada. Tem no regaço uma saca cheia de papéis e cartas. "Queria morrer onde nasci", conta que tem dez dias para deixar a casa, na Rua de Miragaia.

Tem 86 anos, tempo a não perder, nem se assustar com o batalhão de pessoas que tem à frente - muitos jornalistas desceram a Rua das Taipas, na Vitória, ao lado da comitiva do BE, até a encontrar.

Em 1932, Maria nasceu lá naquela casa que descreve à candidata e de onde tem de sair no prazo de dez dias. Tem 86 anos. "Querem-me tirar de lá para fazer um hotel", conta a Catarina Martins e pede ajuda. O encontro não é casual. É um caso que serve para ilustrar o programa dos bloquistas, para ilustrar a especulação imobiliária do centro histórico da cidade.

A líder do BE explica que a Lei de Bases da Habitação, que entrou hoje em vigor, já protege os inquilinos contra o assédio, mas que faltam mecanismos que consigam apoiar quem, perante uma situação de infração, consiga resolver o problema com apoio jurídico, porque ficou por regulamentar o acesso a mecanismos que protejam "os mais vulneráveis" do assédio que a lei prevê.

"Quando nós não regulamentamos esses mecanismos, estas senhoras que vivem com pensões muito baixas não têm dinheiro para ir a um advogado. A responsabilidade do Governo era já ter regulamentado apoio a que inquilinos vulneráveis podem recorrer para fazer efetivar a lei contra o assédio dos senhorios e, portanto, proteger o seu direito à habitação", defendeu Catarina Martins.

Maria conta que a senhoria a ameaçou, que lhe arranjou uma casa, onde não cabe a cama que tem. Que a renda que lhe pedem de 400 euros só a deixa com 70 euros para tudo o resto - água, luz, gás, tudo o resto - e que esse valor não chega.

"As mesmas que serviram para pagar as rendas durante décadas, são agora tratadas como lixo", voltou a referir Catarina Martins no jantar-comício da noite, que decorreu no Pavilhão de São João de Ver, em Santa Maria da Feira, numa sala com dezenas de apoiantes e militantes.