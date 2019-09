Rádios transmontanas boicotam ações de campanha das legislativas

Fernando Pires Hoje às 14:03 Facebook

Tomada de posição idêntica já aconteceu nas europeias. As rádios dos distritos de Bragança e Vila Real que integram a Cadeia de Informação Regional (CIR) dizem-se discriminadas pelo Estado pela não atribuição de Tempos de Antena às rádios locais.

Depois do boicote da CIR às europeias de 26 de maio, continuam os entraves e constrangimentos legais impostos às rádios locais, com decisões que podem levar, no limite, "ao fechar de portas de várias estações emissoras", garante o porta-voz desta cadeia de Informação Regional que integra seis rádios da região.

Reunimos com todas as forças políticas a quem demos a conhecer os nossos reais problemas. Todos, da esquerda á direita, estão de acordo que foram aprovadas leis altamente lesivas para as rádios em benefício de outros interesses. É lamentável, que nenhum dos pontos do nosso caderno reivindicativo para o setor tenha sido considerado, apesar de amplamente reconhecido e há anos apresentado a todas as bancadas parlamentares da Assembleia da República", adianta Fernando Sérgio, da Terra Quente FM, uma das rádios da CIR.

A exclusão das rádios locais de tempos de antena, pagos pelo Estado, é uma das principais razões que leva a CIR a enveredar por um novo boicote a um ato eleitoral. "A Lei da rádio, que permite, por exemplo, a atribuição de Tempos de Antena, naturalmente pagos, a rádios temáticas musicais, que não tem qualquer custo na cobertura jornalística deste ou qualquer outro ato eleitoral, por simplesmente não fazerem esse trabalho, deixando de fora as rádios locais generalistas, estas sim obrigadas a empenhar os seus já débeis meios e recursos ao serviço da democracia, sem obterem para isso qualquer receita proveniente dos referidos Tempos de Antena. E é só um exemplo", diz.

Num país em que o nível de abstenção cresce da forma que todos conhecemos, "é incompreensível para nós, como podem ser deixados de fora as verdadeiras rádios de proximidade por excelência - as rádios locais - em processos eleitorais que não os referendos ou eleições autárquicas", acrescenta.

De resto, as rádios locais continuam frontalmente contra as Leis da cópia privada sobre os direitos de autor e conexos, altamente rentáveis para as entidades privadas que representam os interesses da indústria da música e muito lesivas para as rádios. "Querem impor um valor de 5% da nossa faturação, sem negociação, verba a reverter para uma empresa também ela privada. São leis da transparência, aparentemente feitas com o objetivo de regular grandes grupos económicos, mas onde são também incluídas as microempresas, com exigências burocráticas incomportáveis, que tem apenas o propósito, na nossa ótica, de esmagar as rádios locais", afirma Fernando Sérgio.

Perante este ataque às rádios locais e se todas as forças politicas se mostram solidárias, Fernando Sérgio deixa uma pergunta: "Senhores políticos: se é reconhecido o erro, porque não corrigi-lo?"

Uma pergunta que, para já continua, na prática, sem qualquer resposta, e que leva a CIR a avançar com um boicote à cobertura de todas as ações de campanha, no âmbito das eleições legislativas de outubro próximo.