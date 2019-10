Redes sociais são o truque dos partidos pequenos mas grandes têm máquina maior

Ivo Neto Hoje às 00:41, atualizado às 09:05 Facebook

As redes digitais deixaram de ser um canal alternativo e são, cada vez mais, o meio usado para chegar aos eleitores. Facebook, Twitter, Instagram ou WhatsApp. Se, por um lado, é a forma mais rápida dos partidos recentes influenciarem quem vota, por outro, é um canal estratégico para os mais antigos manterem o eleitorado atualizado.

Para Sérgio Denicolli, especialista de comunicação digital da Universidade do Minho (UM), a aposta é natural, já que "é nas redes sociais que a visão da sociedade tem sido construída". "Se algo não se repercute nas redes sociais, é sinal de que não alcançou visibilidade. As redes são, portanto, os novos espelhos da sociedade", justifica.

Nesta luta, entre os mais antigos e os mais novos, Francisco Conrado, investigador da UM, admite que são os mais antigos que partem em vantagem: "Parte do prestígio dos partidos já consolidados é também transferido para o online, o que lhes confere, pelo menos inicialmente, uma audiência e alcance maiores".

Um dos partidos com mais destaque nestas eleições do ponto de vista da utilização das redes sociais é o Iniciativa Liberal, que concorre pela primeira vez às legislativas. Seja pelos cartazes que coloca na rua ou pela forma ativa dos militantes no Twitter. "A atenção recebida nas redes sociais depende apenas da qualidade dos conteúdos desenvolvidos e não tanto da marca política que os produz", justifica, ao JN, Carlos Guimarães Pinto, líder do partido.

Também o Livre admite a importância das redes digitais nesta campanha. "As redes sociais são uma boa alternativa a outros meios offline de propaganda, como é o caso dos incontáveis cartazes que vemos na rua. São caros e produzem um efeito de poluição visual enorme", diz fonte oficial do partido.

Grandes também usam

Mas não são apenas os partidos mais recentes que usam estas plataformas. Por exemplo, além da conta do partido, Rui Rio, candidato pelo PSD, tem os seus espaços próprios nas redes sociais. "Em Portugal, as novas tecnologias têm já alguma relevância, uma vez que os portugueses são uma população que aceitou muito bem as novas tecnologias", refere uma fonte oficial do partido.

Também o BE, que que comunica através do Esquerda.Net, aposta na comunicação através das contas dos candidatos, entre eles Catarina Martins. Da parte do PS, que não respondeu às questões do JN, o ponta de lança nesta operação é António Costa. Criou, para a campanha, uma conta que usa diariamente.

Pormenores

Emojis e gifs

A própria linguagem usada pelos partidos está a mudar nas redes sociais. Gifs e emojis fazem parte das publicações. Um dos que mais destaque teve foi publicado por Rui Rio que twitou um astronauta a dançar acompanhado. "Da série 'estou a subir nas sondagens da Pitagórica'", escreveu.

PAN e o Facebook

O PAN é o partido com mais seguidores no Facebook, com mais de 160 mil gostos, seguido pelo PSD, perto dos 150 mil. No Twitter, é o PSD o partido mais popular, com mais de 35 mil seguidores, seguindo-se o PS com 32,3 mil.