Renovação Comunista quer nova geringonça com PCP e BE reforçados

A Renovação Comunista defende ser "desejável" que estas eleições "reproduzam a atual maioria, com todos os seus componentes", justificando ter sido "nesta diversidade" à Esquerda que cumpriu o mandato com "brilho". A associação política espera a "continuação de uma responsabilidade partilhada, em que PCP e BE aumentem a sua votação" e possam influenciar a governação.

Numa posição sobre o voto à Esquerda nas eleições do próximo domingo, começa por recordar que "a convergência entre o Centro-Esquerda e a Esquerda, acontecida em 2015, foi a mais auspiciosa viragem na vida nacional em muitos anos".

"No preciso momento em que Cavaco Silva e Passos Coelho se preparavam para continuar e aprofundar a política de catástrofe financeira e social, a Esquerda e o PS interpretaram corretamente o alarme social então gerado e viabilizaram um Governo de convergência travando, no limite, o declínio económico do país", defendem os renovadores, considerando que "a nova maioria deu sobretudo estabilidade ao país e permitiu que os cidadãos olhassem o futuro com visão mais positiva".

"É de realçar que, depois de anos de congelação, frutificaram debates relevantes como há muito se não via, com centralidade no Parlamento, fazendo assim frutificar a arquitetura constitucional da democracia portuguesa", prossegue a associação. Além disso, "quatro orçamentos depois de plena estabilidade governativa, desenvolveram-se as pontes entre Centro-Esquerda e Esquerda, conseguiram-se acordos, difíceis, e também se mantiveram desacordos, sem comprometer nunca o perímetro maioritário das esquerdas".

Agora, nota a Renovação Comunista, "mesmo quando os desacordos subsistem, se se mantiver um ambiente de convergência à Esquerda, a prática não deixará de projetar esta maioria como espaço de criação política capaz de romper pontos de vista cristalizados e alargar apoios pela abertura de caminhos novos".

Em plena campanha eleitoral, a associação diz que "o sucesso destes quatro anos teve a contribuição de todas as forças envolvidas". E "o mérito do PS e dos partidos à sua Esquerda esteve também na forma como souberam valorizar o essencial e adiar para momento mais oportuno o que comprometia a convergência". É o caso das relações com a União Europeia e a questão da dívida e dos compromissos financeiros do país, exemplificam os renovadores.

Por isso, "para a Renovação Comunista, é desejável que as próximas eleições reproduzam a atual maioria, com todos os seus componentes, porque foi nesta sua diversidade que concretizou com assinalável brilho o mandato que agora termina".

Contra maiorias absolutas

"Importa que a maioria à Esquerda que sairá das eleições de 6 de outubro permita a continuação de uma responsabilidade partilhada, em que PCP e BE aumentem a sua votação" e que, desse modo, possam "influenciar a governação", defende igualmente, coincidindo com os discursos de Jerónimo de Sousa e Catarina Martins quando pedem mais força para os seus partidos e que seja travada uma maioria absoluta do PS.

A associação especifica, depois, que "uma maioria renovada, sem exclusões, e com sentido da busca da convergência, é necessária para responder à questão de uma nova política educativa que combata o abandono e o insucesso escolares, forme mais e melhores professores, aumente o acesso ao ensino superior e cuide da educação de adultos". Do mesmo modo, "é indispensável para uma política de saúde que promova o acesso de todos a cuidados de qualidade, reduza o fardo da doença e responda às necessidades de investimento".

Além disso, "sem convergência à Esquerda, mas também sem pluralidade, não será possível aplicar políticas públicas de apoio aos idosos, nem dar resposta a uma nova política de mobilidade e transporte ou, ainda, responder aos sérios problemas de acesso à habitação nos principais centros urbanos", argumenta a associação. "É com o Centro-Esquerda, mas também com a Esquerda, é com todos que o país pode avançar e cumprir as esperanças de melhoria económica e coesão social", remata a Renovação Comunista.