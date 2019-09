Rio: Costa e Centeno apostados em "baralhar" números do PSD

Nuno MIguel Ropio Hoje às 13:28 Facebook

Rui Rio acusou António Costa e Mário Centeno de "baralhar" as contas do quadro macroeconómico do PSD, ainda que por dois motivos: o primeiro-ministro "não os domina" e o ministro quer "enganar as pessoas".

O líder do PSD defendeu que o primeiro-ministro "não tem noção dos números" do cenário macroeconómico traçado pelo partido e muito menos os sabe interpretar, mas que "quer confundir completamente os portugueses". Assim como o ministro das Finanças, que esta segunda-feira criticou as contas desenhadas pelo social-democrata Joaquim Sarmento. Para Rio, Mário Centeno age de forma "absolutamente ridícula".

"António Costa baralha números porque não os domina. Mário Centeno domina-os mas baralha-os propositadamente para enganar as pessoas", disse, esta segunda-feira de manhã, em Monção, onde começou o dia de campanha.

Rio assumiu que não consegue descortinar "se é para desviar as atenções de Tancos" que Costa e Centeno estão agora apostado em cilindrar o programa do PSD, mas tem a certeza que é "para confundir completamente os portugueses".

Não tem a noção dos números

"Ouvi o primeiro-ministro, ontem, dizer que queremos baixar a carga fiscal em 3,7 mil milhões de euros e, ainda assim, a receita fiscal, cresce 2 mil milhões de euros. Está completamente fora dos números. Não tem noção nenhuma do que está a dizer. Nós baixamos 3,7 mil milhões e a receita não sobe dois, sobe 5,4 mil milhões. Não tem a noção dos números. Confunde as pessoas desta maneira. As pessoas ouvem falar de muito dinheiro e não tem a noção disto. Mas, a verdade, é que ele também não tem a noção", acusou, garantindo que Joaquim Sarmento irá reagir quer a Centeno, quer a Costa, esta segunda-feira ainda.

Alias, Rio sublinhou que "o professor Joaquim Sarmento vai dar uma aula [a Centeno], porque ele é professor".

Já sobre a conferência de imprensa de Centeno, esta segunda-feira, na sede do PS, no Largo do Rato, foi lacónico: "é lamentável que - apesar de tudo, é ministro das Finanças e que se deve comportar tecnicamente acima de qualquer suspeita - baralhe os números todos de uma forma absolutamente ridícula".

Centeno desafiou Rio ou "algum candidato a deputado do PSD" a defender os números laranja, colocando assim de parte ser Joaquim Sarmento a fazê-lo, já que não corre em nenhum círculo. Os sociais-democratas já aceitaram o repto e apontaram Álvaro Almeida, ex-candidato do PSD à Câmara do Porto e coautor do cenário macroeconómico do partido, para o eventual debate.