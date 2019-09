Rio fala de desnorte do PS e avisa que clima eleitoral vai piorar

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:15, atualizado às 18:27 Facebook

Rui Rio acusou o PS de "baixar o nível" a reboque do caso Tancos. Para o líder do PSD, César e Santos Silva mostram "desnorte" e recusa "dançar o tango" do conflito com os socialistas. No caso do ministro dos Negócios estrangeiros, defende, volta a repetir o erro de querer malhar na Direita.

O presidente do PSD acusou, este domingo, o presidente do PS, Carlos César, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, de "desnorte" e admitiu que nos próximos dias poderá haver um aumento da tensão entre os dois grandes partidos. Só que Rui Rio atira responsabilidades para o PS, garantindo que, por si, o clima eleitoral não terá nuvens até 6 de outubro.

"Para dançar o tango são precisos dois. E para a tensão crescer, também são precisos dois. Há um que não está a dançar tanto o tango, que é o meu caso. Não estou disponível para entrar nessa escalada, como se nota no PS em intervenções do ministro Santos Silva agora, e pelo presidente do PS, Carlos César, ontem. Portanto, há um crescendo de tensão. [Mas] eu mantenho-me na mesma", disse Rio, no início de uma arruada, no Largo da Má Língua, na Figueira da Foz.

Acompanhado pela cabeça de lista pelo distrito de Coimbra, a advogada Mónica Quintela, Rio defendeu que têm sido os socialistas a mostrar desconforto com o caso Tancos.

"O PS pede que o PSD os poupe relativamente a Tancos. Eu nem sequer falo nisso. São eles que vêm com Tancos para a agenda do dia. Isso significa que há ali um desnorte do PS. Mas eu mantenho-me no meu rumo", reforçou.

A reação de Rio surge depois de Augusto Santos Silva, que é candidato pelo PS pelo círculo da emigração, ter acusado, este domingo, o PSD e o CDS de quererem pôr as "instituições na lama". Já no sábado à noite, o presidente do PS, Carlos César, também desferiu um forte ataque à Direita, por se valerem do processo de Tancos na campanha.

Segundo o líder laranja, no caso de Santos Silva as acusações feitas não passam de "coisas atabalhoadas". "Nem percebi bem o que ele disse. É um disparate, não atirei com instituições nenhumas para a lama. Baixaram um bocado o nível", frisou, quando questionado pelos jornalistas.

"O dr. Augusto Santos Silva voltou àquilo que era antigamente, quando era ministro do eng. José Sócrates: dizia que gostava muito de malhar na direita. Portanto, portou-se melhor neste anos [no Governo] do dr. António Costa. [Agora] Voltou àquilo que era no tempo do eng. José Sócrates. Eu mantenho-me no mesmo patamar", atirou.

O social-democrata reconhece que Tancos está a sobrepor-se "assuntos mais profundos, como a política fiscal, ambiente ou politica europeia". "Mas não é preciso baixar o nível, que é o que o PS já está a tentar fazer", concluiu, frisando que as declarações de Santos Silva e César fazem parte de uma "opção estratégica" de António Costa, que "poupou-se agora e mandou para a frente de batalha" tais dirigentes. Aliás, sobre os dois socialistas que intervieram nas últimas 24 horas, Rio classifica-os como "dois elementos que estão sempre disponíveis para baixar o nível".